Natation: Marchand pulvérise le record de France du 200m brasse, Kirpichnikova s'illustre sur 400m

Le prodige de la natation tricolore, Léon Marchand, s'est déjà illustré ce dimanche lors des championnats de France en remportant haut la main la finale du 200m brasse, avec un nouveau record national à la clé, proche du record du monde. La néo-Française Anastasiia Kirpichnikova a elle aussi brillé sur le 400m nage libre.

Il commence fort. Très fort, même. Engagé ce dimanche sur la finale du 200m brasse aux championnats de France grand bassin à Rennes, le crack Léon Marchand (21 ans) a frappé un grand coup. Non seulement il s'est imposé, mais il l'a fait avec un chrono de 2'06''59, la meilleure performance mondiale de l'année, explosant ainsi le record national de deux secondes, et se rapprochant du record du monde de la distance (2'05''95).

"Je voulais faire 2’05’’, je voulais faire record du monde. Après j’étais à 2’08’’ (avant la course) et je fais 2’06’’ donc c’est vraiment parfait, a réagi le Toulousain, qui aura un programme très chargé cette semaine. Au final je ne suis pas très loin des 2’05’’, donc je le ferai la prochaine fois. C’est de la satisfaction. Tout le travail que j’ai fait paie, je me sens mieux en brasse que l’année dernière, c’est top pour le 4 nages aussi."

Kirpichnikova aux Mondiaux

Son temps suffit donc largement pour réaliser les minima exigés par la Fédération française pour les championnats du monde dans cinq semaines, mais le Toulousain a déjà annoncé qu'il ne disputerait pas cette course au Japon, le planning des épreuves ne le lui permettant pas.

Chez les femmes, Anastasiia Kirpichnikova, la nageuse russe récemment passée sous pavillon français, s'est elle distinguée sur 400m nage libre. Son chrono de 4'08''70 lui permet de prendre le titre, mais aussi de décrocher son billet pour les Mondiaux, où les représentantes françaises se sont fait rares ces dernières années sur la distance.