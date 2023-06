Natation: "Il peut faire beaucoup mieux sur chaque course", assure l'entraîneur de Léon Marchand

Irrésistible lors des deux premiers jours de compétition, avec un titre sur 200m brasse (avec un record national explosé), et un autre sur 200m nage libre, Léon Marchand éclabousse de son talent le début des championnats de France grand bassin, à Rennes. Pourtant, d'après son entraîneur américain Bob Bowman, le Toulousain n'est pas encore à 100%.

Léon a gagné deux secondes sur son record par rapport à ce matin... Il peut attendre quoi du 200 nage libre?

BOB BOWMAN. Il y a encore un long chemin pour le record de France (Agnel en 1'43''14) n'est-ce pas? Trois secondes... Il va falloir se mettre à travailler (il éclate de rire). C'est probablement l'épreuve où il faut le plus d'expérience pour la nager. Quand Michael (Phelps) nageait, je lui faisais faire un 200m nage libre à chaque compétition. Et ça nous a pris deux ans pour en faire un vraiment bon. Léon a dû le nager quatre ou cinq fois... donc il s'améliore et c'est la première fois qu'il l'a vraiment bien nagé. Je suis content de ça.

Quels ajustements avez-vous fait entre les séries et la finale?

Il a trop mis de jambes sur le premier 50m ce matin, et un tempo un peu trop élevé sur les bras. On a essayé de contrôler tout ça un peu mieux, les battements de jambes, construire le deuxième 50m et terminer fort.

Sur sa technique en brasse, il a changé quoi pour s'améliorer?

Il a changé le timing entre sa tête et ses bras. Mais je suis très content de son 200m brasse car vous savez, il n'est pas rasé, et je dirais qu'il n'est préparé qu'à 50%... Donc il fait de belles choses.

Il est qualifié pour le 200m nage libre aux Mondiaux... Il va le nager?

Aucune chance, non ! Il y a déjà trop d'épreuves et il n'est pas prêt ! (En français dans le texte et en rigolant) Mon petit n'est pas prêt... Mais je pense qu'il a beaucoup d'autres possibilités, et dans cette course il n'est pas encore compétitif avec les meilleurs. Donc on ne va pas se fatiguer sur trois courses (séries, demie et finale) alors que sur d'autres courses il est bien meilleur.

Il veut le nager dans le relais, ce 200m nage libre?

Oui, on veut vraiment le faire. Parce que je pense qu'ils peuvent gagner une médaille. On veut nager les épreuves où il peut gagner des médailles et ça en est vraiment une, ce relais 4x200m pour la France. Je le pense. Il y a encore deux-trois nageurs qui doivent encore élever leur niveau mais ils peuvent le faire. Et ils nageront tous plus vite.

Pourquoi il était important qu'il nage tous les jours, ici à Rennes?

C'est une sorte d'entraînement pour lui. Je le prépare pour les championnats du monde, et c'est dans six semaines donc il reste encore de l'entraînement. Quand on a choisi les épreuves pour ces championnats, sur le dernier jour il m'a dit qu'il pouvait nager le 100m papillon et je lui ai dit "ok, c'est bien pour s'entraîner, fais le 100m papillon". Le thème, c'est l'entraînement.

Comment allez-vous vous organiser aux Mondiaux pour Léon, vu que vous serez entraîneur en chef de l'équipe des Etats-Unis?

Je suis le head coach de l'équipe américaine et je vais le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler à Léon. Et de toute façon je ne fais pas grand-chose sur les compétitions, finalement. Nico (Castel) sera là et il fait un super boulot avec lui. Lui et moi on discutera. On a déjà discuté des entraînements que je vais écrire. Il sera très bien. Mais j'aurai toujours un oeil sur lui. (...) J'ai la permission, bien sûr, d'entraîner mes nageurs pour qu'ils soient le plus rapides possible.

Vous attendez quoi, sur les courses qu'il lui reste dans ces championnats de France?

Je m'attends à des bons chronos... Il s'est bien débrouillé depuis le début. Il y a quoi déjà demain (mardi) ? Le 200m papillon, non ? Je pense qu'il sera bien. Il s'est bien entrainé en altitude sur le stage à Colorado Springs avant les championnats de France. Et généralement il fait des bonnes choses derrière. Je suis très content parce qu'il n'est pas totalement préparé pour ces championnats de France. Il peut faire beaucoup mieux dans chaque course. Les prises de lactates faites ici nous indiquent qu'il n'est pas complètement fatigué donc c'est bien. Mais il est affuté, vous avez pu le voir. Donc il doit prendre chaque jour un par un et essayer de faire le mieux qu'il peut sur chaque course. On verra ce qu'il peut faire...

Ce serait important pour vous, un record du monde?

Toujours, et dans chaque épreuve. Pour moi c'est plus important qu'une médaille d'or parce que ça veut dire que vous avez battu tout le monde dans l'histoire. Une médaille d'or signifie que vous avez battu tout le monde sur un jour. Il n'y a pas de plan pour un record du monde. Mon plan est juste de bien le préparer pour les championnats du monde et il nage en ce moment un peu mieux que je ne le pensais, ce qui me va bien. Ça fait partie du process.

Ce qu'il a fait sur le 200m brasse pousse à le mettre au programme des Jeux avec le 200m papillon?

On voulait voir ce qu'il pouvait faire sur le 200m brasse, et clairement on va y réfléchir pour les Jeux olympiques. Le choix c'est soit le 200m brasse, soit le 200m papillon aux JO. Aux Mondiaux le choix sera entre le 200m brasse et le 200m quatre nages, mais là c'est simple il ne fera pas le 200 brasse.