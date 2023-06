Natation: Manaudou frappe fort et retrouve les sommets du 50m nage libre

Le nageur français Florent Manaudou (32 ans) a signé ce jeudi, au cours des séries des Championnats de France de natation à Rennes, la meilleure performance mondiale de l'année en 50 mètres nage libre, avec un temps de 21"56.

On l'avait vu très en forme sur les séries du 100 mètres nage libre mardi, Florent Manaudou a confirmé qu'il était de retour au premier plan ce matin en écrasant les séries du 50 mètres nage libre en 21"56. Le champion olympique réalise la meilleure performance mondiale de l'année, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où il avait pris la médaille d'argent. "C'est pas mal", tempère avec le sourire le Marseillais. "Je suis très content. J'avais des instructions précises pour ce matin: nager à 90 %, ne pas tourner les bras trop vite, faire 32 coups de bras, ne pas respirer et voir ce que ça donnait. Et c'était plutôt pas mal!"

Florent Manaudou, juste avant de monter sur le plot, a aperçu dans les tribunes sa sœur Laure, arrivée ce jeudi à Rennes, et a pris le temps de lui adresser un cœur coréen. "Elle n'était pas là pour le 100m nage libre et comme je ne l'avais pas vue ce matin, je lui ai fait un petit coucou avant la course."

Une place aux championnats du monde à valider

Manaudou doit encore valider son ticket pour les championnats du monde ce jeudi soir en finale. "Ça nagera beaucoup plus rapidement aux championnats du monde, mais déjà, il faut se qualifier ce soir. Normalement ça devrait être bon mais il faut quand même aller les chercher. C'est une finale, il faudra reproduire ce que j'ai fait ce matin en faisant un peu mieux sur les quinze premiers mètres car je perds un ou deux dixièmes sur la reprise de nage", a détaillé l'athlète originaire de Villeurbanne.

Eliminé en demi-finales des championnats du monde de Budapest l'été dernier, Florent Manaudou retrouve son meilleur niveau de performance depuis son retour à la natation après sa pause handball. "Petit à petit je retrouve les sensations. Ça a été très dur de retrouver quelque chose depuis plusieurs mois. Et depuis février-mars je retrouve un petit peu. Avec la fraîcheur, ça va un peu plus vite que sur les Mare Nostrum donc c'est très bien."

Son chrono de 21"56 a saisi ce jeudi matin toute la piscine de Bréquigny à Rennes, un peu endormie pour cette avant dernière matinée de compétition, comme les concurrents du champion olympique. "Je voulais être en tête des séries, mais quand j'ai vu le chrono de 21"56, je sentais que je n'étais pas prêt pour faire ça ce matin", avoue Maxime Grousset, le médaillé de bronze mondial sur la distance et champion de France en titre, qui s'est contenté d'assurer avec un chrono de 22"22 dans la série qui suivait celle de Manaudou. "Ça m'a surpris de le voir nager aussi vite ce matin. C'est costaud! Mais je vais essayer de réagir pour ce soir", a lancé le Néo-Calédonien.