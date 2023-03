Natation: un nouveau record pour Léon Marchand en NCAA

À quelques mois des Mondiaux de natation au Japon, Léon Marchand s'est de nouveau offert un record du monde NCAA samedi sur le 200 yards brasse.

Léon Marchand, phénomène de la natation française, qui fait ses études et s'entraîne aux Etats-Unis, a réalisé le chrono le plus rapide de l'histoire au niveau universitaire, sur le 200 yards brasse (182,88 mètres), en 1'46"91, conservant son titre NCAA samedi. L'année dernière, il s'était imposé dans un temps bien moins rapide de 1'48"20, preuve que sa progression sur la distance a été fulgurante.



En trois jours de compétition à Minneapolis, le Toulousain âgé de 20 ans a fait une razzia, qui se traduit par trois titres et autant de nouveaux records à son actif. Jeudi, celui qui a remporté ses deux premiers titres de champion du monde sur 400 m quatre nages et sur 200 m quatre nages l'an passé, s'est imposé sur le 200 yards quatre nages, en 1'36"34, réussissant là encore nouveau temps de référence. En 2022, il avait été titré avec un chrono de 1'37"69, qui constituait déjà un record.

Des signes positifs avant les Mondiaux

Marchand, qui est coaché par Bob Bowman en parallèle de ses études d'informatique à l'Université d'Arizona State, a fait encore plus fort vendredi en étant le premier nageur à descendre sous les 3 minutes 30 (3'28"82) sur le 400 yards quatre nages, remportant de facto le titre.



Et il a ensuite effectué le relais le plus rapide de l'histoire en brasse (49"23), dans le 4x100 yards quatre nages. De quoi envoyer un message à la concurrence, à quatre mois des Mondiaux de natation qui se tiendront à Fukuoka (Japon).