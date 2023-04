Natation: une nageuse russe passe sous pavillon français à la veille des sélections pour les championnats du monde

Info RMC Sport - Anastasiia Kirpitchnikova, triple championne d'Europe en petit bassin en 2021 avec la Russie, est officiellement française. Le décret de naturalisation a été publié au journal officiel ce vendredi, alors que l'épreuve de sélection pour les championnats du monde d'eau libre se déroule ce samedi en Martinique.

A la veille des sélections françaises en eau libre pour les championnats du monde de natation de Fukuoka (15 au 30 juillet) qui se déroulent ce samedi en Martinique, la Russe Anastasiia Kirpichnikova a officiellement reçu sa naturalisation française et peut donc être éligible pour l'équipe de France. Le décret de naturalisation a été publié ce vendredi au journal officiel.

"Le timing est bon, avoue Julien Issoulié, le directeur technique de la natation française. Il reste encore quelques petites démarches avec la Fédération internationale de natation mais tout le processus est en cours et ce sera fluide jusqu'aux championnats du monde."

Les documents seront prêts pour les Mondiaux

Reste encore également à recevoir la lettre de sortie de la Fédération russe. "On a la chance d'avoir le soutien la Fédération russe, vu qu'on les a prévenus il y a plus d'un an qu'elle souhaitait changer. Ils nous ont encore écrit récemment pour confirmer ce soutien donc ça va se mettre en place. Tous les documents seront prêts pour les championnats du monde."

La jeune nageuse, qui aura 23 ans en juin prochain, s'entraîne à Martigues sous les ordres de Philippe Lucas depuis quatre ans. Elle ne pouvait plus disputer de compétitions internationales après les sanctions contre la Russie pour l'envahissement de l'Ukraine. Vice-championne d'Europe des 800 et 1500m en 2020, elle avait décroché trois titres aux euros en petit bassin l'année suivante. Diminuée par une maladie, elle avait terminé septième de la finale du 1500m aux Jeux olympiques de Tokyo.

Un renfort en vue des JO

Rencontrée il y a un an par RMC Sport, Anastasiia Kirpichnikova s'interrogeait sur la possibilité de devenir française pour pouvoir poursuivre une carrière stoppée nette en pleine progression et participer aux JO de Paris. Sportivement, c'est un renfort de poids pour la natation tricolore en vue des épreuves d'eau libre mais aussi en bassin.

"Elle a une palette d'épreuves assez intéressante, détaille Julien Issoulié. Ça va nous renforcer notamment sur des épreuves de demi-fond, voir aussi des relais. C'est une très bonne nageuse qui rejoint l'équipe de France. Maintenant, comme toutes les autres, il y aura des temps à faire au moment opportun et attendu. Elle peut concourir pour entrer en équipe de France, mais avant de parler de son intégration, il faut d'abord réussir les qualifications, et pour ça je sais qu'elle s'entraîne dur avec Philippe Lucas à Martigues." Même son de cloche pour le directeur de l'eau libre à la Fédération française de natation, Stéphane Lecat, pour qui l'arrivée d'Anastasiia Kirpichnikova va "densifier le niveau des filles en eau libre en France, même si elle a un niveau d'expérience en eau libre un peu moindre qu'en bassin".

Anastasiia Kirpichnikova s'élancera donc ce samedi à 13h30 pour le 10km, non plus dans la peau d'une nageuse candidate pour intégrer l'équipe de France. Les deux premières de cette épreuve de sélection en Martinique seront qualifiées pour les championnats du monde de Fukuoka au Japon cet été (15 au 30 juillet). Des Mondiaux où les trois premières valideront officiellement leur billet pour le 10km des JO de Paris. Elle jouera également la qualification en bassin pour les mondiaux de Fukuoka lors des championnats de France à Rennes du 11 au 16 juin.