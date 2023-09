Exclu RMC Sport - XV de France: "C’est important que Bastien Chalureau s’exprime, qu’il dise sa vérité", déclare Macron

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé en exclusivité lundi pour RMC. A quatre jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby avec le match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande (21h15), le chef de l’Etat est revenu sur la polémique Bastien Chalureau. La présence du 2eme ligne de Montpellier chez les Bleus est contestée par certains élus qui pointent du doigt des insultes racistes condamnées par la justice en 2020. Le joueur nie ces insultes et a fait appel.

En novembre 2020 après une bagarre à Toulouse, le joueur du MHR a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis pour des "faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime". Bastien Chalureau, 31 ans, six sélections, conteste avoir proféré des insultes à caractère raciste et a fait appel de cette décision de justice. Un appel toujours en cours.

"Ça ne doit venir troubler la préparation"

"C’est le sélectionneur, le coach qui choisit ses joueurs et c’est d’ailleurs très bien comme ça donc je ne vais pas commenter ses choix. Il les fait en conscience, en responsabilité. Ce sont par définition les bons. La deuxième chose, ce n’est jamais bon, et moi le premier, de commenter une procédure judiciaire quand elle est en cours donc je ne ferai aucun commentaire. La troisième chose, je pense que c’est important, je sais que Bastien va le faire, qu’il s’exprime là aussi avec son cœur, qu’il dise sa vérité. En aucun cas, ça ne doit venir troubler la préparation et le déroulé. C’est une équipe, il faut lui laisser son unité. Je veux qu’ils ne pensent pas qu’à une chose : le rugby, le jeu et la gagne." Bastien Chalureau s'exprimera sur cette affaire ce lundi en conférence de presse à 18h. Une conférence de presse à suivre en live commenté sur RMC Sport.