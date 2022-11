France-Japon: 13e succès de suite pour les Bleus, qui bouclent l'année invaincus

Efficace sans être impressionnant, le XV de France a dominé le Japon ce dimanche à Toulouse (35-17) pour son troisième et dernier match de la tournée d'automne. Un résultat qui permet aux Bleus de terminer l'année invaincus, à quelques mois du Mondial à domicile.

C’était le 17 juillet 2021, du côté de Brisbane. La bande à Fabien Galthié s’inclinait de peu face à l’Australie (33-30), pas aidée par des sorties de camp mal gérées et une fin de match ratée. Un an et quatre mois plus tard, ces Bleus ont bien changé. Grâce à leur succès ce dimanche contre le Japon (35-17), ils bouclent l’année 2022 invaincus et sont désormais sur une série de 13 victoires, dont une fondatrice l'automne dernier sur la Nouvelle-Zélande (40-25) et un Grand Chelem obtenu dans le Tournoi des VI Nations, le premier depuis 2010. C’est simple, ils n’ont plus connu la défaite depuis 491 jours, rien que ça. De bon augure dans la perspective du Mondial 2023 à domicile.

>> Revivez la victoire des Bleus face au Japon

Certains noteront aussi qu’ils continuent de se rapprocher du record mondial de 18 victoires d'affilée codétenu par la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Et puisqu’on est dans les statistiques, n’oublions pas de relever que Galthié et son staff présentent maintenant un bilan de 80% de victoires depuis le début de leur mandat. Un chiffre tout simplement inédit pour le rugby français dans l’ère moderne. Avec 24 succès pour seulement 6 défaites en 30 matchs, le XV de France atteint ces 80%. Bien loin devant les 65,4% du duo Skrela-Villepreux (1996-1999), les 64% de Bernard Laporte (2000-2007) et les 60% de Marc Lièvremont (2008-2011).

La belle entrée de Jalibert

En l’absence du capitaine Antoine Dupont, suspendu quatre semaines après son carton rouge reçu face à l'Afrique du Sud (30-26), tout n’a pas été parfait au Stadium de Toulouse. Surtout pas le début de seconde période avec une défense française sur le reculoir et un essai signé Naoto Saito (42e). Dans des conditions loin d’être idéales, avec une pelouse rendue glissante par la pluie, les Bleus ont souffert sur certaines séquences avec un déchet inhabituel face à des Japonais volontaires mais globalement limités. Privés dès le premier quart d'heure de Gaël Fickou, touché à la cheville, les partenaires de Charles Ollivon ont au moins su être efficaces à défaut de proposer un jeu spectaculaire.

Un essai de Damian Penaud (7e) et les points engrangés sur les pénalités de Thomas Ramos ont permis de rapidement virer en tête. L’écart a grandi avant la pause sur un gros travail de Maxime Lucu, titulaire à la mêlée, conclu en beauté par Charles Ollivon (36e). Après le sursaut japonais, l’entrée à l'heure de jeu de Matthieu Jalibert à la place d’un Romain Ntamack à la peine devant son public a permis aux Bleus de retrouver de l’allant offensif. C’est le chef d’orchestre de l’UBB, véritable dévoreur d'espaces, qui a initié le troisième essai tricolore inscrit par Penaud (61e), son 21e en sélection.

Mais les Japonais, quarts de finaliste du Mondial 2019, n’ont jamais abdiqué et un essai de Siosaia Fifita (63e) est venu un temps relancer le suspense. C'était avant que les Bleus se décident à remettre les mains sur le ballon - en multipliant les temps de jeu au large - avec au bout un dernier essai pour Anthony Jelonch (72e). Et, là encore, une belle inspiration de Jalibert sur cette action. De quoi boucler idéalement cette tournée d'automne et une année plus que réussie. Le prochain rendez-vous est fixé en février 2023 pour le début du VI Nations en Italie.