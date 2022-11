XV de France: le staff d'Arsenal a passé plusieurs jours avec les Bleus

Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont abordé vendredi le sujet du partenariat entre le staff du XV de France et celui du club de football d’Arsenal. Le sélectionneur et le manager des Bleus ont salué les apports de cet échange de compétences au-delà du rugby.

Voilà peut-être l’une des clés de l’incroyable série de douze victoires consécutives du XV de France. Depuis sa prise de fonction à la tête des Bleus, Fabien Galthié a multiplié les interactions en-dehors du monde du rugby. Par le passé, le président Emmanuel Macron ou l’acteur Jean Dujardin sont ainsi venus présenter leur parcours de vie aux joueurs tricolores. Avant le dernier test-match de l’automne face au Japon, dimanche à Toulouse, le staff de l’équipe de France a reçu plusieurs membres du club anglais d’Arsenal lors de la préparation à Marcoussis. Le fruit d’un partenariat déclenché depuis quelques temps avec les Gunners.

"Arsenal et notamment Mikel Arteta, le coach, avaient reçu une partie de notre staff qui était allé à Londres pour travailler avec eux, a ainsi expliqué Fabien Galthié ce vendredi face à la presse. Là on les a reçus pendant trois jours."

Galthié: "Ils nous observent, ils nous critiquent entre guillemets, on les observe"

Auteur d’une fantastique série à la tête des Bleus, avec notamment des succès face à la Nouvelle-Zélande, l’Irlande ou plus récemment l’Australie (30-29) et l’Afrique du Sud (30-26), Fabien Galthié apprécie grandement cette collaboration avec les clubs de foot afin de découvrir d’autres méthodes.

"Mikel Arteta n’était pas là car il était ailleurs, en Floride, pour travailler sur un autre sujet. On a un partenariat avec Arsenal qui est premier de Premier League avec cinq points d’avance et une équipe de 23 ans de moyenne d’âge. C’est très intéressant aussi, a encore indiqué le technicien avant le duel face au Brave Blossoms. Ils n’ont pas du tout les mêmes problématiques mais c’est très intéressant de collaborer avec eux en termes de retour d’expérience. Aussi sur la vision, d’échanger leur vision. Ils nous observent, ils nous critiquent entre guillemets, on les observe."

Le manager du XV de France, Raphaël Ibanez, a lui aussi abordé la question de la coopération avec les Gunners et s’est félicité de sa réussite avant la rencontre face au Japon.

"[En quoi cela consiste?] Tous simplement les accueillir. Une partie de notre encadrement technique est aussi allé visiter leur structure d’entraînement et communiquer avec les experts là-bas. Cela fait partie de notre volonté d’échange, de partage et d’ouverture surtout, a analysé l’ancien talonneur tricolore. Je crois que l’on est tellement rugby… Evidemment on est à 100-150% rugby du matin au soir avec le staff et les joueurs. Mais il ne faut pas oublier que d’autres disciplines peuvent nous éclairer et nous amener sur certaines pistes que l’on n’a pas encore explorées."

D’autres partenariats à développer avec la L1 ou Paris 2024?

Arsenal n’est pas le seul club avec lequel le staff du XV de France a travaillé sa méthode. Pendant l’été, Karim Ghezal et Laurent Labit se sont rendus aux Etats-Unis pour y observer des franchises d’autres sports. Cette semaine à Marcoussis, outre les Gunners, les Bleus ont aussi eu la visite des Merlus, actuel cinquième de Ligue 1.

"Il y avait aussi Lorient, le staff de Lorient, et l’entraîneur de Lorient qui est passé quelques jours. Là c’est pareil, c’est un staff qui se dit très intéressé sur l’échange. Donc oui, Lorient était là, a détaillé Fabien Galthié. Vous savez nous, lorsque l’on a pris notre mission, le sens de notre action c’était de rassembler et de fédérer ou partager. Donc cela y contribue aussi."

Une communion avec le sport tricolore et internationale appelée à se poursuivre si l’on se fie aux propos de Raphaël Ibanez ce vendredi face à la presse.

"C’est en ce sens que l’on a accueilli Arsenal ou Lorient. Il m’est arrivé aussi d’avoir été sollicité à l’INSEP pour échanger avec les entraîneurs nationaux des différentes disciplines qui vont aussi s’engager sur la compétition mondiale que sont les Jeux olympiques et qui sont attendus par tout le peuple français, a finalement estimé le manager du XV de France. Ces échanges-là nous permettent de nourrir notre projet et aussi d’avoir des idées sur notre management et notre méthodologie. C’est précieux parce que cette ouverture-là nous permet aussi de sortir de notre milieu rugby que, j’espère, nous connaissons assez bien."