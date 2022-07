XV de France: la compo des Bleus pour le second test-match face au Japon, première pour Spring

Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi la composition du XV de France à deux jours de son second test-match estival contre le Japon. Le sélectionneur tricolore a procédé à un seul changement et a décidé d’accorder sa première sélection à l’arrière Max Spring.

On ne change pas une équipe qui gagne. Malgré les nombreux cadres absents pour la tournée estivale au Japon, Fabien Galthié peut s’appuyer sur un groupe tricolore solide avant le second match contre la sélection nipponne.

Le sélectionneur du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition de l’équipe pour le nouveau duel face aux Brave Blossoms samedi matin (7h50). L’arrivée, le patron des Bleus a opté pour la continuité suite à la belle victoire française la semaine passée (42-23). En cas de nous succès contre le Japon, la France égalera son record, vieux de la période 1991-1937, de dix victoires consécutives.

"Nous avons été rassurés de l’état de santé des joueurs au fil des joueurs. Tout le monde est totalement apte, à 100%. Tous les joueurs sont sur le pont, a de son côté expliqué le manager tricolore Raphaël Ibanez. […] Nous sommes déjà projetés vers la suite. On a fait ce pont entre ce deuxième test-match qui est capital et les tests de novembre. C’est un message que l’on a fait passer au groupe. Les matchs sont le juge de paix mais aussi l’entraînement et l’attitude."

Première pour Spring à l’arrière

A l’arrivée, donc, seulement un seul changement par rapport aux joueurs victorieux des japonais pour le premier match de l’été. Un temps incertain, Yoram Moefana tiendra bien sa place et Damian Penaud restera donc sur son aile. C’est finalement à l’arrière que Fabien Galthié a eu à prendre sa plus grosse décision.

L’habituel titulaire du poste, le néo-Toulousain Melvyn Jaminet laisse sa place à Max Spring. Le printemps s’est achevé le 21 juin dernier mais Max Spring va connaître un bel été avec le XV de France. Auteur d’une saison prometteuse en Top 14, le joueur du Racing 92 va connaître sa première titularisation avec les Bleus. "Ses performances nous poussent à lui donner un maillot, a justifié le technicien face à la presse.

Une belle récompense pour celui qui s’est récemment illustré avec les Barbarians britanniques, dirigés par le sélectionneur du XV de France. Sans surprise non plus, le troisième ligne Charles Ollivon va enchaîner un deuxième match en tant que capitaine des Bleus.

La compo des Bleus face au Japon

Le XV de départ: Spring - Penaud (ou Buros), Moefana (ou Penaud), Vakatawa, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros.

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, Diallo, Macalou, Couilloud, Hastoy.