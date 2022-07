XV de France: "J'ai toujours la dalle", Tanga raconte son baptême du feu réussi contre le Japon

Pour sa première sélection avec le XV de France, Yoan Tanga a brillé lors de la victoire des Bleus contre le Japon ce samedi (42-23). Le futur joueur du Stade rochelais est revenu au micro de RMC sur ses premiers pas avec la tunique bleue sur les épaules.

Yoan, est-ce qu’on est rincé après un tel match?

Bien évidemment (rires). On est fatigué, il faisait chaud, on a beaucoup couru et il y avait pas mal d’intensité donc on est pas mal fatigués, oui.

Le plus dur c’est la chaleur ou l’humidité?

Les deux combinés sont un enfer.

Yoan, est-ce que vous respirez un peu mieux à titre personnel ? Il y avait forcément un peu d'appréhension pour cette première sélection comme titulaire. Est-ce que vous êtes soulagé?

Oui, on peut dire ça. De nature, je ne suis pas quelqu’un qui se met trop de pression. Mais après le match et la victoire, c’est vrai que je suis un peu plus soulagé là.

Est-ce que vous avez été surpris du rythme international ? C’est vrai que c’est un rugby différent de celui dont vous avez l’habitude de jouer en Top 14 avec le Racing...

Franchement avec les matchs et les phases finales de Coupe d’Europe ça se ressemble quand même vachement. Je ne suis pas surpris, en plus il y a deux semaines on a joué avec les Barbarians contre l’Angleterre à Twickenham donc c’était à peu près similaire. La différence c’est juste que les Japonais ne tapent jamais au pied.

19 plaquages pour vous aujourd'hui... Vous avez parfois été sanctionné, mais vous ne vous êtes pas ménagé...

Non, après c’est un test-match. On avait comme consigne d’être comme des affamés sur le terrain et c’est ce que j’ai essayé de faire.

Vous étiez affamé?

Bien sûr, j’ai toujours la dalle (rires).

Est-ce que l'indiscipline lorsque vous étiez à égalité avec le Japon s’explique par les conditions de jeu particulières, ou c’est plutôt le côté découverte du maillot bleu parce qu’il y avait une équipe inexpérimentée au départ?

Personnellement, je me fais pénaliser sur deux fautes "bêtes", il y a la deuxième faute où je saute sur la ballon et je ne connaissais pas la règle donc voilà j’en ai parlé avec Jérôme et il m’a aiguillé. Je pense que ce sont des trucs qui ne se reproduiront plus

Quand vous pensez que le ballon est sorti? C’est cette faute-là?

Oui, dès que le ballon sort du ruck. A moins d’un mètre du ruck, on n'a pas le droit de sauter dessus. J’avais un excès de dalle.

C’était quoi le discours de Fabien Galthié avec vous sur votre prestation et plus collectivement, il était malgré tout satisfait?

Le discours c’est qu’on avait des objectifs concernant les pénalités et on était déjà limite et c’est quelque chose qu’on a réussi à corriger. Et je pense que c’est aussi pour ça qu’on a réussi à faire une meilleure deuxième mi-temps.

Ça donne un sentiment d'appartenance à cette équipe magnifique. Il fallait cette première cape pour se sentir définitivement un joueur du XV de France?

Bien sûr, il fallait cette première cape. C’est vrai que je suis avec ce groupe depuis le tournoi des VI Nations et je n'avais pas encore eu la chance de jouer et aujourd'hui j’ai joué. Je me sens mieux.

Qui dit première sélection dit peut-être bizutage. Il y en a eu un?

Pas encore. J’avais déjà fait mon bizutage pendant le tournoi des VI Nations mais là je ne sais pas comment ça va se passer, je suis en découverte.

Ça donne envie de s'installer avec cette génération exceptionnelle et cette échéance de la Coupe du monde 2023? Quand on y goûte, on en a envie d’y rester dans cette équipe?

Bien sûr, tous les joueurs qui jouent avec l’équipe de France ont envie de rester. Après on a une génération avec de super bons joueurs à tous les postes, notamment mon poste. Il va falloir continuer à bosser et après c’est l’avenir qui nous le dira.

Charles Ollivon revient dans le groupe après sa blessure. Comment est-il comme capitaine?

On s’est connu avec les Baa-Baas, c’est un super bon mec qui est à l’écoute de tout et c’est un super bon capitaine.

Est ce que c’est particulier d’affronter la même équipe la semaine prochaine ? A quel match vous vous attendez?

En Top 14 et Coupe d’Europe on a joué trois fois la même équipe, trois semaines d'affilée donc deux fois la même équipe ce n’est pas quelque chose de dérangeant. Après on doit préparer ce match comme d’autres pour le gagner. On va récupérer et préparer le match à partir de lundi.

Vous savez si vous allez jouer?

C’est trop tôt, je ne sais pas… on verra.