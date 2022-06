LOU: Didier Bès intègre le staff comme consultant

Didier Bès va intégrer le staff de Lyon en tant que consultant pour la mêlée. Le dossier est bouclé.



L’affaire est désormais entendue. Le nouveau manager du LOU Xavier Garbajosa, qui succèdera à Pierre Mignoni en partance pour le RCT, était en quête d’un nouveau spécialiste pour la mêlée. David Attoub, en poste depuis 2018, a en effet été écarté et ne fera plus partie de l’encadrement. Depuis plusieurs semaines, des discussions avaient été entamées avec Didier Bès. Le dossier est désormais bouclé, selon les informations de RMC Sport.



Passé notamment par Montpellier et Clermont, l’ancien talonneur de 56 ans s’est engagé pour deux ans en tant que consultant pour apporter son expertise en la matière. Julien Puricelli, lui, continuera à s’occuper de la touche du LOU, alors que Kendrick Lynn conserve son rôle d’entraineur des lignes arrières chez le vainqueur du Challenge européen et neuvième de la saison régulière de Top 14. Quant à Coenie Basson, ancien deuxième ligne du club, il arrive pour s’occuper de la défense.

Côté joueurs, le club rhodanien a prolongé le contrat de seize de ses joueurs, dont les internationaux Dylan Cretin et Baptiste Couilloud, le demi d’ouverture Léo Berdeu et le champion du monde des moins de 20 ans Killian Geraci. Et plusieurs recrues sont attendues cet été dont le pilier toulousain Paulo Tafili, le talonneur néo-zélandais Liam Coltman, le troisième ligne sud-africain Arno Botha ou encore le centre australien Kyle Godwin.