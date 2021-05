Top 14: après l’Europe et la fête, Toulouse remet le bleu de chauffe

Le Stade Toulousain a repris le chemin de l’entraînement ce mardi, tout en douceur. Si les absents sont encore nombreux, il est vraisemblable que le staff ne fera pas trop tourner samedi face à Clermont (21h). Il manque cinq points aux Toulousains pour se qualifier pour les demi-finales. Et ils comptent bien les amasser le plus vite possible.

Ce n’était qu’une petite vingtaine de minutes. Mais les champions d’Europe du Stade Toulousain ont bel et bien retrouvé le terrain ce mardi, trois jours après avoir soulevé le trophée. Entre temps, la fête a été dense et digne de l’évènement. Certains ont pris le temps de savourer au-delà du week-end. Mais les cadences du rugby professionnel français ne permettent pas de ses relâcher. Surtout quand on s’est incliné à domicile face à Bayonne lors de la dernière journée en Top 14, ce qui ne permet pas le moindre joker.

On pouvait pourtant penser qu’après une telle finale, physiquement dantesque, les corps des joueurs mâchés seraient mis dans la glace pour un moment. Pas vraiment. Beaucoup de titulaires de Twickenham risquent de rempiler contre Clermont samedi à Ernest-Wallon. Alors évidemment, ce sera sans les blessés. Depuis ce week-end, l’infirmerie toulousaine compte de nouveau pensionnaires.

Fin de saison pour Castets

On imagine que le pilier gauche Clément Castets a terminé sa saison et a, au passage, joué son dernier match sous le maillot toulousain. Touché au genou gauche en toute fin de match, le futur Parisien s’orienterait vers une opération. Reste à connaître le diagnostic exact de sa blessure, même si on craint une rupture des ligaments croisés. En 2e ligne, Richie Arnold souffre des ischio-jambiers d’une cuisse. Sorti dès la 10e minute, il avait, juste avant, insisté pour tenter de rester sur le terrain. Il ne devrait revenir qu’en phases finales. Et encore, potentiellement en cas, au minimum, de demi-finale directe.

Après, il y a les blessés d’avant finale. Dorian Aldegheri (mollet) est encore trop juste et sa déchirure au mollet (récidive) le 1er mai face à l‘UBB en demie de Coupe d’Europe fait l’objet de toutes les précautions. Tout comme Lucas Tauzin et Zack Holmes, pas encore opérationnels. On espère les retours d’Antoine Miquel et Pierre Fouyssac, tandis que Julien Marchand purgera son dernier match de suspension. Sans oublier les blessés de plus ou moins longue date que sont Placines, Guitoune, Bonneval et Huget.

Le choix de rotation n’est donc pas si large. Si Mauvaka, à l’œil amoché samedi, Kaino, Akhi et Médard devraient être exemptés, les autres pourraient enchaîner. Guillaume Marchand, Meafou, Miquel, Madaule (?), Chocobares et Ramos sont des titulaires potentiels. Clermont, qui va lutter pour se qualifier, viendra aussi avec de l’ambition, au regard de son calendrier qui verra les Auvergnats recevoir La Rochelle lors de la dernière journée. Toulouse a besoin de cinq points pour être sûr de terminer à une des deux premières places. L’équipe compte bien les prendre le plus vite possible, pour s’éviter le piège d’un dernier match de saison régulière à Bordeaux.