Top 14: l'Anglais Willis prolonge au Stade Toulousain

Le Stade Toulousain a confirmé ce mercredi la prolongation de Jack Willis pour trois saisons supplémentaires. Le troisième ligne anglais avait signé en Top 14 après la faillite de son équipe des Wasps en cours de saison.

Le troisième ligne international anglais Jack Willis a prolongé de trois saisons, dont deux en option, son contrat avec Toulouse, a annoncé mercredi le leader du Top 14, qu'il a rejoint à l'automne après la faillite des Wasps.

"J'ai adoré ces six derniers mois au Stade Toulousain et je suis très content et reconnaissant de prolonger mon contrat ici", s'est réjoui l'avant britannique dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par les Rouge et Noir "J'adore faire partie de ce groupe si ambitieux et travailleur."

Willis déjà bien installé à Toulouse

Arrivé sur les bords de la Garonne en novembre, l'Anglais de 26 ans s'était engagé jusqu'à la fin de la saison en qualité de joueur additionnel après le placement en redressement judiciaire de son club de toujours, les Wasps, confronté à de graves difficultés financières.

Sous la houlette du manager Ugo Mola, Jack Willis a depuis disputé dix rencontres toutes compétitions confondues, où il s'est imposé comme un titulaire en troisième ligne.

Jack Willis (10 sélections) a disputé le dernier Tournoi des VI Nations avec le XV de la Rose en vertu d'une exception accordée aux joueurs partis à l'étranger à cause du retrait des Wasps et d'un autre club anglais, Worcester. N'évoluant pas dans le championnat anglais, il pourrait ne plus être éligible pour l'équipe d'Angleterre après la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), mais le sélectionneur Steve Borthwick a récemment laissé entendre que la règle pourrait évoluer.

Leader du Top 14 après 21 rencontres de la saison régulière, Toulouse disputera également un demi-finale de Champions Cup contre la province irlandaise du Leinster, le 29 avril à Bordeaux. Sur les bords de la Garonne, on rêve toujours d'un fantastique doublé deux ans après celui obtenu en 2021.