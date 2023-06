Top 14: Ntamack analyse son essai sublime au terme d'un exploit magistral en finale

Invité du Super Moscato Show sur RMC, l'ouvreur toulousain, Romain Ntamack a tenu à souligner le geste décisif de son copain de la charnière Antoine Dupont sur l'essai de la gagne.

Romain Ntamack n’a pas fini d’entendre parler de cet essai fantastique qui a offert à Toulouse le 22e Bouclier de Brennus de son histoire samedi. L’ouvreur toulousain du XV de France était de passage dans le Super Moscato Show ce lundi après-midi, l’occasion pour lui de revenir sur cette percée magistrale plein champ qui a fait basculer la finale du Top 14 en faveur de son équipe, alors que le match semblait tourner en faveur des Rochelais.

"C’est encore un peu difficile à raconter, ça va très vite, je n’ai pas forcément le temps de réfléchir à grand-chose, j’essaie juste de m’appliquer, rembobine le joueur, sur RMC. Je vois qu’il y a un surnombre, j’essaie d’appeler la balle à Toto (Antoine Dupont), et sur une petite course de deux trois pas il arrive à faire monter le défenseur rochelais (Dillane). J’arrive à me décaler sur la passe et je prends l’intervalle. Je vois qu’il n’y a personne en face de moi, j’essaie de courir le plus vite possible pour marquer. On est à quatre points, je sais que cet essai décisif à ce moment-là, donc j’essaie d’aller le plus vite possible malgré les crampes et les coups reçus."

Ntamack: "Mon match est plutôt réussi"

Avant ce festival technique de l’ouvreur international, la soirée avait pris une mauvaise tournure pour lui, avec cette pénaltouche rendue en fin de match aux Maritimes qui obtenaient une pénalité dans la foulée. Un raté qui aurait pu coûter le titre à Toulouse. S’il reconnaît volontiers que la pénaltouche était "déterminante" à cet instant du match, Romain Ntamack estime en revanche avoir réalisé un bon match, même avant cet exploit personnel qui a fait le tour du monde.

"Les 75 minutes qui ont été les miennes avant étaient plutôt bonnes. Je tape un coup de pied par-dessus que je récupère d’entrée de match, en défense je prends Danty je ne sais pas combien de fois dans la tête, je le plaque plutôt bien je pense. Je ne considère pas que mon match est raté. Après, je n’ai pas de chance sur un coup de pied, j’ai le mauvais rebond qui me tape sur le bras, et il y a forcément cette touche que je rate. Mais à part ça, je pense que mon match est plutôt réussi. Je parviens encore une fois à sortir de l’eau alors que je manque une première balle de match, et je pense alors que tous nos espoirs sont finis, mais on arrive à se relever et à marquer cet essai décisif."