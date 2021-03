XV de France: avec Ntamack et Le Roux contre l’Ecosse, incertitude pour Taofifenua

Le staff du XV de France opérera plusieurs changements pour affronter l’Ecosse vendredi soir en clôture du Tournoi des VI Nations, avec notamment les titularisations de Romain Ntamack et Bernard Le Roux. Une incertitude demeure pour le deuxième ligne Romain Taofifenua, touché à un genou contre les Gallois et aligné avec les remplaçants lors de l’entrainement de mardi. La décision sera prise ce mercredi. Paul Willemse est suspendu.

La semaine est aussi courte que studieuse à Marcoussis. Après sa renversante victoire contre le pays de Galles (32-30) samedi dernier, le XV de France a dû se remettre rapidement au boulot en vue du match contre l’Ecosse, vendredi soir à Saint-Denis. La vraie finale de ce Tournoi des VI Nations pour les Bleus de Charles Ollivon, dans l’obligation de gagner largement (victoire de 21 points avec quatre essais ou de 20 points avec six essais) pour rafler la victoire finale. Idéalement, le staff aurait sans doute aimé travailler dans la continuité pour ce dernier-vous. Les circonstances ont malheureusement changé la donne.

Avec le forfait de Matthieu Jalibert, sorti sur commotion le week-end passé, c’est Romain Ntamack qui retrouvera une place de titulaire à l’ouverture. Une première depuis fin octobre en sélection. La charnière toulousaine, avec Antoine Dupont à la mêlée, dirigera, comme avant, le jeu de ces jeunes Bleus en quête d’un premier titre. Au sein des lignes arrières, ce devrait être le seul changement.

Devant, en revanche, ça va bouger. Forfait, en raison d’une blessure à une cuisse, pour les deux derniers matchs contre l’Angleterre et le pays de Galles, le deuxième ligne Bernard Le Roux est bel et bien de retour. "Je vais très bien depuis la fin de semaine dernière, j'ai repris l'entraînement et tout va très bien. Je n'ai aucune douleur", a expliqué l’international aux 46 sélections ce mardi après-midi, quelques heures avant l’entrainement à haute intensité. Restait à savoir avec qui le Racingman allait être associé. Paul Willemse ? Entendu par la commission de discipline du Tournoi ce mardi soir, le Montpelliérain a écopé de deux semaines de suspension. Il manquera ce rendez-vous contre le XV du Chardon ainsi que le 8e de finale de Challenge européen de son club la semaine prochaine.

Décision mercredi pour Taofifenua

Touché à un genou samedi, Romain Taofifenua pourra-t-il, lui, tenir sa place ? C’était peu probable ce week-end, puis l’optimisme est revenu. "Nous avons un peu plus de certitudes depuis lundi, se félicitait Thibault Giroud, le responsable des Bleus. On verra vraiment où il en est sur l’entraînement de fin de journée de ce mardi mais c’est très rassurant pour l’instant. On prendra une décision après l’entraînement."

Un peu plus tard, le Toulonnais était effectivement présent en début de soirée, mais avec les chasubles bleues des remplaçants. C’est son partenaire du RCT Swan Rebbadj qui était associé à Le Roux. Mais, selon nos informations, aucune décision définitive n’a encore été prise par le staff. Il faudra attendre mercredi matin pour être fixé.

La constitution de ce duo devrait avoir des conséquences sur la composition de la troisième ligne. Le staff va-t-il privilégier la puissance du Castrais Anthony Jelonch, très bon pour son entrée en jeu contre les Gallois, ou opter pour le Lyonnais Dylan Cretin, plus mobile et sauteur ? Lors de l’entrainement de mard, c’est bien Jelonch qui était aligné avec Grégory Alldritt et le capitaine Charles Ollivon. Réponse mercredi à 12h30.

Le XV probable contre l'Ecosse:

Dulin - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Rebbadj (ou Taofifenua), Le Roux - Haouas, Marchand, Baille