Angleterre-France: Galthié veut positiver après cette défaite "qui fait grandir"

Après la défaite 23-20 du XV de France contre l'Angleterre au Tournoi des VI Nations, le sélectionneur Fabien Galthié a délivré un message positif à l'égard de son équipe. Pour lui, cette rencontre a permis à ses joueurs "d'apprendre".

Malgré la défaite après avoir mené pendant presque l'intégralité de la rencontre, Fabien Galthié garde un état d'esprit positif. "L'équipe a livré un grand match", a soutenu samedi soir le sélectionneur du XV de France, battu 23-20 par l'Angleterre dans le cadre du Tournoi des VI nations.

"Le dénouement, il faut le digérer. Ça se joue dans les dernières minutes. Mais on peut être fiers des joueurs, de leur solidarité. Je pense que c'est un match qui fait grandir", a-t-il aussi déclaré en conférence de presse.

"L'équipe apprend"

Quelques regrets ont malgré tout été exprimés: "Nous voulions le gagner et nous avons senti que nous pouvions le gagner. Il y a deux ou trois moments importants qui font qu'on aurait peut-être pu finir un peu plus confortablement". Mais pour Fabien Galthié, le bilan demeure néanmoins positif: "L'équipe apprend".

Même son de cloche pour le capitaine. "Je ne suis pas inquiet", a affirmé Charles Ollivon face à la presse. Même s'il se dit déçu que l'équipe ait pêché "sous la pression", le troisième ligne a repris: "On a des gars qui sont forts dans la tête. On a pris un point [de bonus défensif] et je pense qu'il est important. On est toujours dans le coup pour gagner le Tournoi. Il faudra aller chercher un maximum de points lors des deux derniers matches. Mais on encore notre destin entre les mains. Comptez sur nous pour ne rien lâcher. Il faut repartir de l'avant et être combatif".