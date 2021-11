France-Géorgie: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match du XV de France

Le XV de France dispute ce samedi face à la Géorgie le deuxième des trois tests-matchs de sa tournée d’automne. La rencontre se déroulera à Bordeaux et sera à suivre à partir de 14h sur France 2.

Une semaine après une victoire difficile sur l’Argentine (29-20), le XV de France est attendu avec plus de certitudes face à la Géorgie, douzième nation mondiale. Mais les hommes de Fabien Galthié joueront à une heure inhabituelle puisque le coup d’envoi est prévu à 14h au Matmut Atlantique de Bordeaux, antre des Girondins. Le match sera diffusé en clair sur France 2. Une recontre à vivre également à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Le stade à guichets fermés

Pour l’occasion, l’enceinte girondine devrait faire le plein avec plus de 42.000 supporters attendus en début d’après-midi ce dimanche, comme nous vous l’expliquions cette semaine. La semaine passée, seules 50.000 places avaient été vendues au Stade de France pour la réception des Pumas. La dernière rencontre du XV de France délocalisée en région remonte à août 2019, avec une victoire facile sur l’Ecosse (32-3) à Nice.

Une semaine avant de se frotter aux All Blacks, battus à Dublin ce samedi, Fabien Galthié a décidé d’opérer cinq changements par rapport au dernier match, dont la plupart à l’avant. "Il n'y a pas de gestion, on développe des compétences et des expériences collectives, s’est justifié le sélectionneur français en conférence de presse. Si un joueur est titulaire, ce n'est pas lié au nom de la gestion mais de son parcours".

Ntamack et Jalibert enchaînent

Ainsi, Atonio et Aldritt retrouvent notamment le XV de départ alors que Woki prendra place en deuxième ligne aux côtés de Taofifenua. Malgré une prestation décevante face à l’Argentine, Ntamack est reconduit derrière son binôme Jalibert, aligné à l’ouverture. "Ils ont fait 50 minutes ensemble avec un sentiment d'inachevé. On redémarre avec une semaine de plus de travail, d'analyse, de vécu. Ça doit nous aider à être plus performant sur cet axe et cette combinaison". Premier éléments de réponse à partir de 14h.