France-Japon: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le dernier match de l'année du XV de France

Invaincu en 2022 et sur une série de douze victoires consécutives, le XV de France reçoit le Japon ce dimanche à Toulouse. Privés d'Antoine Dupont, suspendu, les joueurs de Fabien Galthié veulent bonifier leurs succès contre l'Australie et l'Afrique du Sud pour le dernier match de l'année civile.

Le XV de France boucle son excellente année 2022 ce dimanche. Sur une série impressionnante de douze succès consécutifs, les Bleus reçoivent le Japon ce dimanche au Stadium de Toulouse pour le dernier match de la tournée de novembre.

>> France-Japon EN DIRECT

Après deux victoires contre l'Australie (30-29) et l'Afrique du Sud (30-26), les vainqueurs du Tournoi des VI Nations retrouvent les Japonais, qu'ils avaient battus deux fois lors de la tournée estivale en juillet (20-15 et 42-23). Le match sera à suivre à 14 heures sur France 2, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Lucu remplace Dupont, Penaud est bien là

Brièvement incertain en raison d'un pépin au genou droit à l'entraînement, Damian Penaud affrontera bien le Japon ce dimanche. Le staff du XV de France a légèrement modifié son effectif pour défier les Brave Blossoms et tenter d'enchaîner un troisième succès d'affilée en novembre. Le demi de mêlée Maxime Lucu, le deuxième ligne Romain Taofifenua et le pilier gauche Reda Wardi vont débuter contre la sélection nipponne et constituent les uniques changements dans le XV de départ.

Antoine Dupont suspendu quatre semaines après son carton rouge contre les Springboks, Maxime Lucu le remplacera au coup d'envoi du match contre le Japon. Le demi de mêlée de l'UBB sera associé à Romain Ntamack à la charnière pour cette onzième sélection.