XV de France: la compo des Bleus face au Japon, avec Penaud et sans Dupont

Fabie Galthié et le staff du XV de France ont annoncé ce vendredi la composition de l'équipe qui défiera le Japon dimanche à Toulouse lors du dernier test-match de la tournée automnale. Un temps incertain, Damian Penaud débutera alors que la charnière Lucu-Ntamack sera chargée d'animer l'attaque des Bleus.

Brièvement incertain en raison d'un pépin au genou droit à l'entraînement, Damian Penaud affrontera bien le Japon ce dimanche à Toulouse (14h) lors du dernier test-match du XV de France pendant la tournée d'automne. Comme annoncé par RMC Sport, l'ailier des Bleus est apte à jouer et figure dans le groupe annoncé ce vendredi par le sélectionneur Fabien Galthié.

Le staff de l'équipe de France a légèrement modifié son effectif pour défier les Brave Blossoms et tenter d'enchaîner un troisième succès d'affilée en novembre après les victoires contre l'Australie (30-29) et l'Afrique du Sud (30-26). Le demi de mêlée Maxime Lucu, le deuxième ligne Romain Taofifenua et le pilier gauche Reda Wardi vont débuter contre la sélection nipponne et constituent les uniques changements dans le XV de départ.

"Sur l'expérience collective, c'est un facteur de performance. Malgré notre volonté forte de faire monter le curseur, et maintenir une cohérence c'est très difficile. Parce que l'équipe de France joue, et s'entraîne dix semaines sur l'année, a expliqué le technicien pour justifier le faible nombre de changements dans son équipe. [...] Notre méthode d'entraînement à 42 permet d'intégrer des joueurs qui ont touché le niveau international sur le vécu commun et cela joue sur l'expérience collective. Il nous reste six matchs avant le début de la Coupe du monde. On développe l'expérience collective à travers le travail à Marcoussis."

Danty apte, la petite frayeur de Penaud

Plus de peur que mal donc, pour Damian Penaud. Si l'ailier aux 36 capes a quitté l'entraînement de jeudi en boîtant, il n'a plus de problème et pourra tenir son poste sur le terrain. Idem pour Jonathan Danty.

Victime d'un énorme choc sur une charge au visage de Pieter-Steph du Toit, supendu trois semaines pour son geste, le joueur de La Rochelle sera bien titulaire ce dimanche lors du troisième match de la tournée automnale de l'équipe de France. Le centre tiendra donc sa place au côté de Gaël Fickou, comme lors du coup d’envoi des deux derniers matchs des Bleus. Mieux, Jonathan Danty est totalement remis de sa mauvaise rencontre avec le casque du troisième ligne sud-africain.

Lucu à la place de Dupont

Antoine Dupont suspendu quatre semaines après son carton rouge contre les Springboks, Maxime Lucu le remplacera au coup d'envoi du match contre le Japon. Le demi de mêlée de l'UBB sera associé à Romain Ntamack à la charnière pour cette onzième sélection.

"Matthieu Jalibert est rentré à deux reprises et a fait partie des finisseurs qui ont fait basculer le match, a aussi justifié Fabien Galthié sur le choix de son 10 La concurrence est importante avec Romain Ntamack."

Pour le reste, Reda Wardi suppléera Cyril Baille et Romain Taofifenua sera associé à Cameron Woki en deuxième ligne après le forfait de Thibaud Flament. "Thibaud Flament ressent encore quelques symptômes suite à sa commotion, a indiqué Raphaël Ibañez. Pour Cyril Baille, il a une blessure à l’aine, un hématome qui se résorbe lentement mais les nouvelles sont rassurantes."

A environ dix mois du début de la Coupe du monde en France, les Bleus tenteront de remporter un treizième succès consécutif face au Japon. En juillet dernier, les Bleus avaient peiné pour battre la sélection asiatique à deux reprises.

La compo des Bleus face au Japon

Le XV de départ face au Japon: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Lucu – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Marchand, Wardi



Remplaçants: Mauvaka, Priso, Falatea, Chalureau, Verhaeghe, Macalou, Couilloud, Jalibert.