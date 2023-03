VI Nations: à quatre jours de défier l'Angleterre, Galthié fait planer le doute sur son XV de départ

Alors que le XV de France défie l'Angleterre à Twickenham ce samedi à l'occasion de la 4e journée des VI Nations (17h45), l'entraînement de ce mardi à Marcoussis n'a pas permis de lever les quelques doutes qui existent sur l'équipe amenée à débuter dans quatre jours.

Au deuxième jour de ce rassemblement qui conclura le tournoi des VI Nations avec l'enchaînement des deux derniers matchs, en Angleterre ce samedi puis face au pays de Galles le 18 mars, l'entraînement de ce mardi à Marcoussis ne permet pas de lever les quelques doutes qui existent sur le XV amené à débuter à Twickenham.

Rien à déduire en effet du jeu des chasubles, contrairement aux semaines précédentes. Ce sont deux équipes "mixtes" qui ont été composées, du moins lors des vingt minutes de la séance du jour ouvertes à la presse ce mardi.

La majeure partie des titulaires des trois premiers matchs portaient certes une chasuble bleue, à l'image de Julien Marchand, Thibaud Flament, Charles Ollivon et de l'ensemble des joueurs des lignes arrières, d'Antoine Dupont à Thomas Ramos. Mais Cyril Baille, Paul Willemse et Grégory Alldritt, qui sauf surprise débuteront samedi face au Quinze de la Rose (17h45), étaient dans l'autre équipe, chasubles blanches, tandis que Reda Wardi, Romain Taofifenua et Yoan Tanga étaient eux "chez les Bleus", sans qu'il faille en déduire une révolution pour samedi. Ce n'est d'ailleurs pas à leurs postes où les interrogations existent, mais plutôt à celui de pilier droit: qui pour pallier la double suspension d'Atonio et Haouas ?

Ce mardi, c'était Sipili Falatea (25 ans, 10 sélections dont 1 titularisation) en Bleu. Qu'en sera-t-il samedi ? Le joueur de l'UBB apparaît comme le premier postulant logique après avoir été remplaçant sur les trois premiers matches, mais le retour dans le groupe tricolore cette semaine de Dorian Aldegheri (29 ans, Toulouse, 8 sélections dont 2 titularisations) fait planer un doute sur le choix du staff des Bleus.

Des réponses dès ce mercredi ?

L'autre interrogation concerne les trois-quarts centres. Si Yoram Moefana était toujours ce mardi associé dans l'équipe bleue à Gaël Fickou, Fabien Galthié pourrait ne pas vouloir se passer de Jonathan Danty pour défier les Anglais, il portait ce mardi un numéro 23 bleu. Le centre rochelais était déjà venu à Marcoussis il y a deux semaines mais avait été jugé trop juste pour postuler pour affronter l'Ecosse. Depuis, Danty a enchaîné deux titularisations, dont 80 minutes avec les Maritimes samedi à Pau où il a été omniprésent. L'entraînement à haute intensité ce mercredi au Centre National du Rugby devrait permettre d'avoir des réponses.

Ce mardi, Lebel, Mauvaka, Jaminet et Barassi sont en tout cas restés sur la touche, ménagés. Le XV de France s'est par ailleurs entraîné sous le regard d'un quadruple champion du monde, Nikola Karabatic. Le handballeur a passé la journée à Marcoussis et prendra la parole devant les 42 rugbymen ce mardi soir pour leur faire part de son expérience.