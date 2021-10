XV de France: Jalibert et Ntamack seront bien titulaires contre l’Argentine

Info RMC SPORT - Matthieu Jalibert et Romain Ntamack seront tous les deux alignés d’entrée contre l’Argentine samedi prochain Stade de France. Le premier portera le numéro dix du XV de France, le second sera titulaire au centre. Fabien Galthié a tranché et l’a annoncé aux deux joueurs.

Ce n’est donc plus une hypothèse de travail mais bien une certitude. Matthieu Jalibert (22 ans, 12 sélections) et Romain Ntamack (22 ans, 20 sélections) seront bel et bien alignés d’entrée tous les deux samedi prochain contre l’Argentine.

Une première en équipe de France, à moins de deux ans de la Coupe du monde. Selon les informations de RMC Sport, le sélectionneur Fabien Galthié l’a annoncé au Bordelais et au Toulousain. Sauf blessure, qui changerait forcément les plans du staff, Jalibert portera le numéro 10 samedi prochain au Stade de France, Ntamack, lui, sera replacé au poste de premier centre, aux côtés de Gaël Fickou.

Comme évoqué par RMC Sport la semaine passée, l’encadrement des Bleus envisageait cette éventualité, avant même le forfait de Virimi Vakatawa. Un coup dur qui n’a fait que renforcer cette tentation alléchante sur le papier. "C’est en réflexion depuis un moment, mais il faut trouver le bon moment pour le faire", nous disait-on voilà dix jours. L’heure est donc venue avec cette tournée de novembre contre l’Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14, et surtout la Nouvelle-Zélande le 20.



Au vu des entraînements à Marcoussis depuis le début du rassemblement, ce n’est pas franchement une surprise. A chaque séance, Jalibert a conduit le jeu des potentiels titulaires en tant qu’ouvreur, avec Ntamack à quelques mètres de lui. Sur les phases défensives, comme vu ce samedi dans l’humidité de Marcoussis, les deux joueurs, ainsi que Fickou, alternent régulièrement, voyant le Toulousain prendre davantage un rôle de numéro 10.

Une XV de départ de plus en plus clair

Pour le reste, la composition du XV de départ est de plus en plus claire. Lors de la très grande partie de la séance effectuée sous la pluie aujourd’hui, l’équipe des potentiels titulaires contre les Pumas était exactement la même que celle alignée vendredi à Marcoussis.

Avec notamment Lebel-Penaud sur les ailes, et Jaminet à l’arrière. En première ligne, Baille, Marchand et Bamba devraient aussi débuter. En deuxième ligne, Willemse et Flament étaient de nouveau associés, tout comme le trio Woki-Jelonch-Cros. Alldritt, habituel taulier des Bleus, s’est encore essentiellement contenté d’une place dans l’équipe adverse, tout comme Macalou encore parfois testé à… l’aile lors des scénarii de fin match.



La composition officielle de ce XV de France sera annoncée jeudi matin par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, deux jours avant le rendez-vous face aux Argentins.

Le XV aligné avec les chasubles bleues: Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Lebel - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap) - Woki, Jelonch, Cros - Willemse, Flament - Bamba, Marchand, Baille