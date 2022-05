Après son titre éblouissant à Madrid, Alcaraz forfait pour le Masters 1000 de Rome sur blessure

Vainqueur du Masters 1000 de Madrid ce dimanche contre Alexander Zverev, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour le tournoi de Rome (8-15 mai). L’Espagnol souffre de la cheville.

Petite pause pour Carlos Alcaraz. Après avoir surclassé Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid dimanche (6-3, 6-1), il a annoncé qu’il déclarait forfait pour le tournoi de Rome (8-15 mai).

Blessé depuis son quart de finale

Le jeune Espagnol souffre de la cheville depuis son quart de finale contre Rafael Nadal jeudi. Il avait chuté au début du deuxième set et avait demandé l’intervention du médecin, avant de finalement battre son compatriote (6-1, 2-6, 6-3).

Carlos Alcaraz va donc prendre un peu de repos pour être d’aplomb pour Roland-Garros (22 mai-5 juin). "Avec ma cheville, et comme j'ai envie de pouvoir me battre pour gagner un Grand Chelem, c'est mieux de me reposer, de soigner ma cheville, mon pied, pour être à Paris à 100%", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"J'avais la cheville un peu plus enflée, j'avais aussi une ampoule qui s'était infectée, j'avais un petit peu de mal à marcher, ça a été un début de journée un peu compliqué", a-t-il développé. Ce qui ne l'a pas empêché d'être intraitable quelques heures plus tard contre Zverev. Selon L'Equipe, il a disputé sa finale sous infiltration.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a remporté dimanche le deuxième Masters 1000 de sa carrière, après Miami en mars. Il a signé à Madrid un parcours exceptionnel, battant successivement Rafael Nadal, Novak Djokovic puis Alexander Zverev en finale.