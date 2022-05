Masters 1000 de Madrid: après Nadal, la sensation Alcaraz renverse Djokovic et se qualifie en finale

Le jeune Carlos Alcaraz, 9e mondial et tout juste 19 ans, s'est offert une victoire contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic devant son public, en demi-finale de Masters 1000 de Madrid. Après avoir battu Nadal en quarts, le gamin de Murcie affrontera Zverev ou Tsitsipas en finale.

Après Nadal, Djokovic. Carlos Alcaraz, tout juste 19 ans, s'est imposé en trois sets (6-7, 7-5, 6-6) face au numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale du Masters 1000 de Madrid, et se qualifié pour sa seconde finale de Masters 1000, après celle remportée contre Casper Ruud à Miami. Il est le premier joueur à battre Nadal et Djokovic dans un même tournoi sur terre battue.

Nadal et Djokovic en deux jours à tout juste 19 ans

Dans une affiche de gala, le jeune espagnol a été porté par tout le public de la Caja Magica pour mieux faire sensation une nouvelle fois. En quarts de finale, celui qui préfère être appelé Charlie avait déjà fait tomber son idole Rafael Nadal, dans un quart de finale très disputé. Face à Novak Djokovic, il a dû de nouveau sortir un très gros match, puisque bien que toujours en rémission d'une mystérieuse infection, le Serbe a largement répondu présent dans des échanges très intenses.

Alors que l'Espagnol s'est amusé à faire courir le numéro un mondial au filet, Djokovic ne s'est jamais laissé abattre et est toujours resté dans son match, poussant son adversaire à la faute dans des moments cruciaux. Dans un tel duel, le match ne pouvait que se terminer en tie-break, que Carlos Alcaraz a rapidement dominé. Malgré son large strap à la cheville, l'Espagnol semble plus en forme physiquement et ramène parfaitement dans le court les belles attaques du Serbe.

La Caja Magica, qui a porté tout au long du match son petit protégé à base de "Si se puede" ("Oui, c'est possible" en français), finit par exploser lorsque Carlos Alcaraz se procure deux balles de match grâce à une balle un peu trop longue de Djokovic. Si la première est repoussée par le Serbe, la deuxième passe parfaitement, sur son service.

Premier joueur à avoir réussi à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic lors d'un même tournoi sur terre battue, 'Carlitos' affrontera Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas en finale du Masters 1000 de Madrid.