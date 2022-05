Masters 1000 Madrid: qui est Carlos Alcaraz, le nouveau prodige du tennis comparé à Nadal et Agassi

Vainqueur du Masters 1000 de Madrid en ayant écrasé en finale Alexander Zverev (6-3, 6-1) ce dimanche, Carlos Alcaraz a démontré qu'il est l'étoile montante du tennis, après avoir battu Rafael Nadal et Novak Djokovic en deux jours.

Carlos Alcaraz n'en finit plus de gravir les échelons. Vainqueur du Masters 1000 de Madrid en ayant marché sur Alexander Zverev ce dimanche (6-3, 6-1), l'Espagnol de 19 ans est en train de réaliser un début de saison exceptionnel, au point d'être considéré comme la nouvelle pépite du tennis mondial. Annoncé comme le successeur de Rafael Nadal, il est devenu la semaine dernière le plus jeune joueur à intégrer le top 10 au classement ATP (9e) depuis... Nadal, en 2005. Très à l'aise sur terre battue, comme son aîné, il a déjà gagné trois titres sur l'ocre (Miami, Rio et Barcelone).

Dans la capitale espagnole, Carlos Alcaraz a monté le curseur, en éliminant coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic pour la première fois de sa jeune carrière. Son niveau de jeu a d'ailleurs impressionné le numéro 1 mondial. "Pour quelqu'un de son âge, jouer avec autant de maturité et de courage est impressionnant. Il mérite de gagner", a confié le Serbe en conférence de presse après son élimination.

Un style de jeu à la Federer

Inconnu il y a un an, l'Espagnol connaît une ascension à vitesse grand V. Né en 2003, il a remporté son premier match dans un tournoi Challenger (le deuxième circuit derrière l'ATP, ndlr) à 15 ans à Alicante. 597e joueur mondial le 8 avril 2019, il va passer sixième mondial la semaine prochaine avec cette victoire à Madrid. Un nouveau coup d'éclat dans une jeune carrière qui n'en manque pas. L'an dernier, après un premier tour à l'Open d'Australie et un troisième tour à Roland-Garros, il s'est fait remarquer à l'US Open, en atteignant les quarts de finale après avoir notament battu Stefanos Tsitsipas en cinq sets et plus de quatre heures de jeu (6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6).

Avec cinq titres en poche, dont le Next Gen, le tournoi réservé aux meilleurs jeunes joueurs, il commence à se construire un palmarès et une identité de jeu qui peut faire chuter les plus grands noms du tennis. Si beaucoup d'observateurs lui donnent de nombreuses similitudes avec Nadal, Alcaraz reconnaissait il y a quelques mois que son style de jeu correspondait plus à celui de Roger Federer. "J'aime être agressif et j'aime venir au filet pour clore le point", expliquait le prodige de 19 ans dans un podcast sur Eurosport.

Favori pour Roland-Garros?

Un style de jeu approuvé par d'anciennes légendes de la balle jaune. "Ce gars bouge de manière incroyable. Normalement, les gens doivent apprendre à maîtriser leur mouvement et il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour déclencher son coup droit. Ce gars-là peut tourner très vite, presque comme Andre Agassi avait l’habitude de le faire. Si vous lui lancez une balle forte, elle reviendra tout aussi vite. Ce type n’est pas une blague. C’est un vrai joueur. Ce gars est un monstre", soulignait l'ancien numéro un mondial Andy Roddick, ces derniers jours.

À l'approche de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Carlos Alcaraz s'impose comme l'un des favoris à la victoire finale Porte d'Auteuil. Tandis que Rafael Nadal revient de blessure et que Novak Djokovic revient petit à petit en forme, le joueur de 19 ans aura forcément une carte à jouer, au même titre qu'Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou Andrey Rublev. Après tout, Rafael Nadal avait le même âge lorsqu'il a remporté pour la première fois Roland-Garros en 2005.