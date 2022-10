"Je suis en position de marquer l'histoire de mon sport": Novak Djokovic décrit sa motivation toujours intacte

Invité exceptionnel de Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Novak Djokovic s'est confié sur sa longue carrière et sur les nombreux records qu'il a battus. Avec 90 titres sur le circuit ATP, dont 21 en Grand Chelem, le Serbe est conscient - et soucieux - de marquer l'histoire du tennis.

À quelques heures de défendre son titre au Masters 1000 de Paris Bercy, Novak Djokovic était de passage sur RMC ce dimanche soir pour évoquer sa très longue carrière, qu'il n'est pas prêt de boucler, même à 35 ans. Privé de nombreux tournois cette saison, notamment l'Open d'Australie et l'US Open, en raison de son refus de se faire vacciner, le Serbe a toutefois remporté quatre tournois en 2022 (Rome, Tel Aviv et Astana), dont son 21e Grand Chelem à Wimbledon.

Pour l'ancien numéro un mondial, il n'y a pas de secret pour maintenir de telles performances. "Il faut des sacrifices pour maintenir ce niveau sur le court de tennis. Cette vie n'est pas facile parce que tu es tout le temps dans l'avion et à l'hôtel. Maintenant avec les enfants, c'est encore plus d'émotions, rappelle-t-il dans Bartoli Time. C'est l'amour et la passion du tennis."

Le GOAT du tennis ?

Seul joueur à avoir remporté tous les Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rome, Hambourg, Canada, Cincinnati, Madrid et Paris), le joueur serbe est conscient de la trace qu'il laisse dans son sport. "Chaque fois que je suis sur le court avec la raquette, même le jour où je ne suis pas très motivé, je cherche l'inspiration pour améliorer mon jeu. C'est la condition numéro un pour laquelle je continue à jouer au tennis après vingt ans. Après, il y a l'ambition de gagner les plus grands titres que nous avons dans notre sport et d'être dans l'histoire. Je suis dans une époque particulière. Je suis en position de marquer l'histoire de mon sport. C'est peut-être la plus grande motivation pour faire encore de la compétition."

Avec Rafael Nadal et Roger Federer, qui vient de tirer sa révérence lors de la Laver Cup, Novak Djokovic se livre une vraie bataille pour savoir qui est le GOAT (Greatest of all time) du tennis. Par ailleurs, ce dernier s'amuse de la question. "On a beaucoup de facteurs qui sont inclus dans cette discussion pour savoir qui est le GOAT. Je laisse tout le monde discuter de ça. Je suis très motivé pour faire l'histoire de notre sport."