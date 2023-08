Djokovic chambre Monfils en lui dédicaçant un t-shirt après l'avoir battu... pour la 19e fois

À nouveau battu par Novak Djokovic, en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati (3-6, 2-6), Gaël Monfils s’est fait dédicacer son maillot par son bourreau, qui en a profité pour rappeler son nombre de matchs sans défaite face au Français: 19.

Gaël Monfils a visiblement la défaite facile. Le joueur de bientôt 37 ans, sèchement battu par Novak Djokovic en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati (3-6, 2-6), s’est fait dédicacer son maillot par le Serbe comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux. Outre sa signature, le numéro 2 mondial y a apposé la date du 17/08/2023 mais aussi un smiley et l’inscription malicieuse "sorry not sorry" ("désolé pas désolé").

Djokovic bat un record de Nadal

Il n’oublie pas d’ajouter le numéro 19, comme le nombre de victoires qu’il compte désormais face à Monfils en autant de duels, soit un nouveau record de succès sans défaite face à un même adversaire, devant l’affiche Nadal-Gasquet (18-0). Djokovic affrontera en quart de finale l’Américain Taylor Fritz après avoir sorti le 211e joueur mondial, qui bénéficiait d’une invitation.

"Ce n’était peut-être pas le match que j’espérais contre le GOAT, mais c’est toujours un honneur et un plaisir d’affronter Novak Djokovic, écrit le Français en guise de légende. Malgré tout, ça reste une semaine positive. Je vais me reposer pour être au top à l’US Open. Merci mille fois pour votre soutien incroyable".

Après avoir enfin réussi à enchaîner les matchs et les performances, à Toronto puis à Cincinnati, Gaël Monfils disputera donc le dernier Grand Chelem de la saison, du 28 août au 10 septembre, grâce à un classement protégé. Il est d’ores et déjà assuré de faire un bond de 50 places au classement ATP publié lundi prochain et sera aux portes du top 150.