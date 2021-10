Paris-Bercy: Djokovic en quête de relance après son échec à l’US Open

Novak Djokovic est passé tout près de remporter les quatre tournois du Grand Chelem en 2021. Mais une défaite en finale à l’US Open a mis fin au rêve du Serbe. A la veille de son entrée en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy, le numéro 1 mondial est revenu dimanche sur ce douloureux échec.

Invisible sur le circuit depuis sa défaite en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev (4-6, 4-6, 4-6), Novak Djokovic effectue son grand retour à la compétition au Rolex Paris Masters, à Bercy. Conscient qu'il risque d'être rouillé, le numéro 1 mondial s'est inscrit en double au côté son ami Filip Krajinovic et les organisateurs ont eu la riche idée de le programmer ce lundi après-midi sur le central. En conférence de presse, le Serbe est revenu sur la douloureuse défaite de New York et sur la réaction pleine de compassion du public de Flushing Meadows.

"Evidemment que cette sensation, ce moment-là à New-York c’était vraiment très spécial. Je ne m’attendais pas à cela parce que normalement ce n’était pas comme cela les 15 dernières années. Voilà, c’est différent évidemment quand tu jours aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde."

"La victoire c’était avec le public et pas avec une raquette"

Le cuisant échec en finale face à Daniil Medvedev Un moment difficile à accepter car il avait la possibilité de remporter les quatre tournois du Grand Chelem dans la même année. Mais ses larmes en fin de finale ont engendré un immense soutien de la part des fans américains. Cet US Open marquera peut-être un tournant dans la carrière de Novak Djokovic. L'accueil que va lui réserver le public parisien sera à surveiller.

"Mais c’est vrai que je suis triste pour ce match-là et la manière dont j’ai joué. C’était un des plus grands matchs de ma carrière, a encore lancé le Serbe de 34 ans. Après la victoire que j’ai reçue ce jour-là, c’était avec le public et pas avec une raquette. J’espère utiliser cette belle énergie ici à Paris."