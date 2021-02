Open d’Australie: Djokovic assure avoir aggravé sa blessure

Novak Djokovic a répondu dimanche à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir fait croire à une blessure aux abdominaux lors de l’Open d’Australie. Après sa victoire finale, le Serbe a expliqué avoir empiré les choses pendant le tournoi.

Du cinéma pour les uns, pas le comportement d’un champion pour les autres… Le neuvième sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie après une finale expédiée contre Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2) a suscité de nombreuses réactions. Le Serbe est notamment accusé d’avoir surévalué la gravité de sa lésion aux abdominaux. Des critiques sans fondement selon le numéro un mondial.

"Les gens doutent de moi tout le temps. Certains douteront toujours. C'est ok, ils questionneront tout ce que je dis ou fais, a regretté l’homme aux 18 titres du Grand Chelem après sa démonstration à Melbourne. On ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai des sentiments comme tout le monde et cela fait quelque chose d'être critiqué injustement. Mais en même temps j'accepte que chacun a droit à son opinion."

Djokovic: "Me reposer et me soigner"

Touché lors de son troisième tour difficile contre l’Américain Taylor Fritz (7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2), Novak Djokovic a même paru proche du forfait suite à des entraînements ratés pendant la quinzaine australienne. Mais au fur et à mesure du tournoi, le Serbe a fait face à l’adversité et à la douleur malgré une blessure qui s’est aggravée.

"J'ai passé une nouvelle IRM ce lundi matin qui a montré que les dégâts étaient un peu plus importants qu'à l'issue de mon troisième tour contre Taylor Fritz, a encore expliqué le recordman du nombre de sacres à l’Open d’Australie. D'après les docteurs, ce n'est pas si mal, mais je vais devoir me reposer et me soigner."

Et "Nole" de conclure sur le sujet avec un élément plus factuel: "La déchirure est passée de 1,7 à 2,5 centimètres." Durant cet Open d’Australie, le travail du physiothérapeute personnel du joueur de 33 ans, l’Argentin Ulises Badio, a fait des merveilles. Cela valait bien les remerciements du champion après son titre.

Fort de sa belle victoire sur les courts australiens, Novak Djokovic a conforté sa première place au classement ATP. Il va maintenant pouvoir prendre un peu de repos avant d’enchaîner à Dubaï (7 au 20 mars) puis à au Masters 1000 de Miami (du 24 mars au 4 avril). De quoi refaire soigner définitivement sa blessure aux abdominaux qui aura tant fait parler.