Open d'Australie: Lokoli fond en larmes après sa défaite cruelle

Laurent Lokoli a perdu au premier de l'Open d'Australie ce mercredi face à l'Américain Michael Mmoh (6-4, 6-2, 6-7, 4-6, 2-6). Issu des qualifications, le Français a craqué lors de son passage en conférence de presse. Repris par l'émotion, le joueur de 28 ans n'a pu contenir ses larmes.

Laurent Lokoli a accusé le coup après sa défaite contre Michael Mmoh ce mercredi à l'Open d'Australie à Melbourne. Bien parti après avoir remporté les deux premiers sets face au lucky loser américain, le Français s'est ensuite procuré une balle de match au tie-break du troisième set après une première interruption liée à la canicule.

Mais le Corse a craqué et commis une double faute avant de finalement perdre le jeu décisif puis la quatrième manche. Rapidement breaké dans l'ultime set avant une deuxième pause à cause de la pluie et de la nuit, le joueur de 28 ans a fini par céder en cinq manches et un match joué sur deux jours (6-4, 6-2, 6-7, 4-6, 2-6).

>> L'Open d'Australie en direct

Lokoli: "Honnêtement, c'est l'ego qui prend un coup"

Le Français a raté une chance d'empocher un chèque d'environ 100 000 euros en ne parvenant pas à se qualifier pour le deuxième tour. Huit ans après sa dernière participation à un tournoi du Grand Chelem, Laurent Lokoli y a cru mais a fini par craquer et fondre en larmes.

"Je suis déçu de moi, je pensais que j'étais meilleur que cela, a lâché le joueur tricolore en conférence de presse. Honnêtement, c'est l'ego qui prend un coup. Cela fait mal! Mais je m'en remettrai comme toujours, je sais le faire. Je ne sais pas encore comment gagner des matchs dans le grand tableau en Grand Chelem mais je sais me relever. (Il pleure). J'ai eu tellement de moments difficiles que j'y ai pensé tout le tournoi. Mardi cela m'a entraîné au lieu de m'emporter vers le haut. C'est dur à dire mais cela ne sortait plus."

Lokoli frustré pour ses proches

Fort de son parcours lors des qualifications de l'Open d'Australie, Laurent Lokoli obtiendra son meilleur ranking à l'ATP dans une petite quinzaine de jours. De quoi lui permettre de rebondir après pusieurs saisons compliquée sur le circuit. Mais pour le moment, le Tricolore va devoir essayer de vite passer à autre chose.

"Mardi cela m'a entraîné au lieu de m'emporter vers le haut. C'est dur à dire mais cela ne sortait plus. Ce n'est qu'un premier tour de Grand Chelem et j'en aurais d'autres mais cela fait mal parce que l'histoire était belle et j'avais envie de continuer, a encore estimé le joueur corse devant les médias. J'ai été poussé par tellement de gens qui croient en moi et en ce que je peux faire. Les décevoir comme cela, cela met un gros coup. Je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités, ou du moins qui essaye, et là je n'ai pas réussi."