Open d’Australie: blessé à la jambe gauche, Nadal prend la porte dès le deuxième tour

Sensation à l’Open d’Australie. Rafael Nadal, tenant du titre et recordman de titres en Grands Chelems, s’est incliné dès le deuxième tour à Melbourne, ce mercredi face à l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5).

Rafael Nadal a quitté l’Open d’Australie tête baissée et boitillant, ce mercredi. L’Espagnol, tenant du titre, s’est incliné dès le deuxième tour face à l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Malmené d'entrée par son adversaire, l'Espagnol a terminé la rencontre en souffrant après une blessure à l'aine gauche contractrée en fin de deuxième manche.

Sa femme en larmes dans le public

L'intervention d'un médecin (il a demandé un temps mort médical et a quitté le court pour se faire soigner) lui a permis d'entretenir l'illusion malgré la perte du second set quelques instants plus tard. Sous les yeux de sa femme, en larmes dans le public, le recordman de titres en Grand Chelem a serré les dents en réduisant les échanges. Sur une jambe, il a finalement perdu sa mise en jeu et rendu les armes en toute fin de troisième manche.

Plus d'infos à venir...