Open d'Australie: Mannarino remporte son marathon contre Karatsev et rejoint Nadal en 8es

Après plus de 4h30 de match, Adrian Mannarino s'est imposé en 4 sets ce vendredi face à Aslan Karatsev, au bout d'un combat exceptionnel. Le Français rejoint Gael Monfils en deuxième semaine et affrontera Nadal en 8es de finale.

Un deuxième représentant du tennis tricolore en forme à Melbourne. Après Gaël Monfils, Adrian Mannarino est le deuxième Français au rendez-vous des huitièmes de finale de l'Open d'Australie.

Après son exploit face à Hubert Hurkacz au tour précédent, Mannarino a cette fois-ci fait tomber le Russe Aslan Karatsev, demi-finaliste de la dernière édition, en 4 sets (7-6, 6-7, 7-5, 6-4) après 4h38 de jeu. Il a quitté la Margaret Court Arena à 2h33 du matin heure locale. "J'aime courir, j'étais en forme aujourd'hui. Je regardais l'horloge et je me disais, ce n'est pas vrai. Je ne me sens pas bien (rires), je suis épuisé. C'était cool, j'étais concentré sur ce que j'avais à faire, en me disant: 'va chercher le point'", a expliqué Mannarino après le match.

>> L'Open d'Australie en direct

Et maintenant, Nadal

Solide physiquement, Mannarino a su bien défendre face au 15e joueur mondial, en ne commettant que 22 fautes directes, contre 85 pour le Russe. Après ce nouvel exploit, les heures de récupération sont comptées, alors que Rafael Nadal l'attend en huitième de finale. L'Espagnol a passé avec succès le test face au Russe Karen Kachanov (6-3, 6-2, 3-6, 6-1), ce vendredi. La tête de série numéro 6, a été chahuté en perdant le troisième set avant de dérouler dans la quatrième manche.

Sur le même sujet Open d’Australie: la tenante du titre Osaka prend déjà la porte

Après une belle journée, la France pourrait compter un troisième représentant en deuxième semaine si Benoît Paire s'impose face à Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 4 à Melbourne. Le match est prévu vers 14 heures, heure locale (5 heures du matin en France) sur le court de la Rod Laver Arena. Dans le tableau féminin, la dernière française en lice, Alizé Cornet a rendez-vous avec Tamara Zidansek (n°29) vers 1 heure du matin.