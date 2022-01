Open d’Australie: un documentaire Netflix en préparation sur Djokovic

La plateforme Netflix travaillerait actuellement sur une série documentaire consacrée à Novak Djokovic. Une équipe l’aurait notamment suivi lors de son périple avant l’Open d’Australie, filmant des images inédites du Serbe pendant toute l’affaire.

Le cas Djokovic et son conflit avec les autorités australiennes bientôt adapté sur Netflix? C’est très possible. Selon les informations du Daily Mail, une équipe de la plateforme de streaming suit le joueur de tennis serbe afin de produire une série documentaire comme cela a déjà pu être fait sur la Formule 1 ou Michael Jordan.

Si Netflix espérait probablement capturer les images d’un éventuel 21e sacre en Grand Chelem lors du prochain Open d’Australie (du 17 au 30 janvier), elle ne s’attendait pas à une telle affaire autour de la situation vaccinale du numéro 1 mondial.

>> Toutes les dernières informations sur l’affaire Djokovic

Des images inédites sur l’affaire Djokovic?

Le média britannique assure donc que plusieurs personnes se trouvaient déjà avec Novak Djokovic pour suivre son aventure sportive en Australie. Mais les rebondissements et surtout la menace d’une expulsion, les doutes sur sa situation médicale ou encore sa rétention dans un hôtel et son conflit judiciaire avec le gouvernement fédéral australien risquent bien d’offrir à Netflix des images incroyables sur le début de saison le plus explosif du tennis depuis des années.

Un accès au vestiaire du joueur de 34 ans et par conséquent des images des coulisses de son parcours sur le circuit ATP seront ainsi dévoilées.

Confiée à la boîte de production de James Gay Rees, responsable notamment du documentaire "Drive to Survive" sur la F1, cette mini-série sur Novak Djokovic a pour but de le suivre tout au long de la saison 2022. Reste désormais à obtenir le soutien des actionnaires de Netflix pour produire ce documentaire sur le "Djoker". Mais avec tous les soubresauts de cette affaire rocambolesque, il ne devrait y avoir aucun problème pour convaincre les décideurs. On en salive d’avance.

En attendant d'éventuelles séquences sur son périple à l'autre bout du monde, Novak Djokovic s'est entraîné à huis clos ce jeudi afin de préparer une éventuelle participation à l'Open d'Australie. Au premier tour, le Serbe doit affronter son compatriote Miomir Kecmanovic.