Open d'Australie: Djokovic entretient le flou sur sa participation

Neuf fois titré à Melbourne, dont la dernière fois en février, Novak Djokovic refuse toujours de dire s'il a été vacciné contre le Covid-19, et donc s'il pourra participer ou non à l'Open d'Australie au mois de janvier.

Il se plaît à entretenir le flou. Novak Djokovic, éliminé en demi-finales de la Coupe Davis avec la Serbie, vendredi à Madrid, s'est avoué "vraiment fatigué de toute cette année" et n'a pas souhaité dévoiler ses plans pour le début de saison prochaine. Alors que les organisateurs de l'Open d'Australie (17-30 janvier) ont officialisé l'obligation vaccinale, le Serbe, qui a publiquement pris position contre les vaccins, refuse jusque-là de communiquer sur son statut vaccinal.

"Je vais essayer d'utiliser les prochains jours pour récupérer, me reposer et oublier le tennis, a simplement indiqué le numéro un mondial en conférence de presse. Je suis vraiment fatigué de cette saison et de toute cette année. Je comprends que vous vouliez des réponses sur où et comment je vais commencer la saison, mais on verra ce que nous réserve le futur. Je ne peux pas vous donner une date, mais évidemment l'Open d'Australie arrive vite, alors vous saurez très bientôt."

Le coup de pression de son père

"La saison se termine. Je ne regrette aucun tournoi que j'ai joué. J'ai fait de mon mieux comme toujours", a-t-il souligné. Neuf fois titré à Melbourne, dont la dernière fois en février, Djokovic refuse de dire s'il a été vacciné ou pas contre le Covid-19, mais le patron du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, Craig Tiley, a récemment déclaré qu'il "devra être vacciné pour jouer". Son père y a vu un coup de pression et a annoncé dimanche dernier que son fils ne participera "probablement pas" à l'Open d'Australie "dans les conditions" annoncées de vaccination obligatoire.

"Bien sûr qu'il voudrait de tout son coeur y aller. Parce qu'il est un sportif et parce qu'il y a là-bas beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, qui seraient ravis de voir Novak. Mais je ne sais vraiment pas si ça se passera. Probablement pas dans ces conditions, avec ce chantage et alors que c'est fait de cette façon", a fait savoir le père de "Nole", Srdjan Djokovic, à la chaîne serbe Prva TV. Djokovic, 34 ans, pourrait viser à Melbourne un 21e titre record en Grand Chelem.

Il avait contracté le coronavirus en juin 2020 en marge d'un tournoi caritatif qu'il avait organisé dans les Balkans. Testé positif, tout comme son épouse, il avait affirmé de pas avoir ressenti le moindre symptôme de la maladie. Deux mois avant, il s'était exprimé contre la vaccination obligatoire pour participer aux tournois.