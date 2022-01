Open d'Australie: l'amertume de Voracova contre les organisateurs

Retenue dans le même hôtel que Novak Djokovic à cause d’une annulation de son visa, Renata Voracova, qui a depuis quitté l’Australie, a exprimé sa rancœur envers les organisateurs de l’Open d’Australie.

Novak Djokovic n’est pas le seul joueur de tennis à avoir eu des problèmes de visa en Australie. La Tchèque Renata Voracova a, comme le numéro un mondial, été retenue au Park Hotel en attendant de savoir si elle allait être expulsée.

Samedi dernier, la spécialiste du double a pu quitter le pays. Mais Voracova n’est pas prête d’oublier ce qu’il s’est passé et compte demander des comptes à la Fédération australienne de tennis, comme elle l’a confié dans un entretien à Denik: "Je vais certainement demander une compensation à Tennis Australia, et pas une petite, de l’ordre de centaines de milliers de couronnes. Le voyage à lui seul m’a coûté 60 000 couronnes (environ 2.500 €). J’espère qu’ils prendront les devants et que nous n’aurons pas à nous en occuper légalement."

"J’étais dans une situation différente de celle de Novak"

Contrairement au Serbe qui avait bien l’intention de faire tout ce qu’il faut afin d’obtenir gain de cause, la joueuse de 38 ans avait souhaité rentrer chez elle pour en finir avec cette histoire: "J’étais dans une situation différente de celle de Novak. Je n’ai pas son expérience. Il est numéro un, économiquement à l’abri. Quand on m’a dit que mon visa était annulé et à quel point il serait difficile de le récupérer, cela n’avait aucun sens pour moi de rester en Australie. J’étais déterminée à rentrer chez moi le plus vite possible."

Dans des propos rapportés par ABC, Voracova a tout de même souhaité à Djokovic de pouvoir participer à l’Open d’Australie, chose qui n’est pas encore acté: "J’espère qu’il pourra jouer. Car c’est pour cela que nous sommes allés là-bas : pour jouer au tennis et ne pas participer à des jeux intérieurs."

Sa position sur le vaccin a changé

Jusqu’à présent non-vaccinée contre le Covid-19, la joueuse de tennis, 80e mondiale en double, a confié au média tchèque son intention de se faire vacciner, après avoir pesé le pour et le contre sur le sujet: "Avec le temps, je me suis rendu compte que même pour mon entourage, mes parents, il était juste de se faire vacciner. Mais je n’y suis pas parvenue à temps et, en décembre, j’ai été infectée (…) Dès que les médecins me donneront le feu vert, je me ferai vacciner."

Si Voracova a regretté le fait de ne pas voir le droit de jouer contrairement à Djokovic, la sportive respecte tout de même la position du Serbe au sujet de la vaccination: "On a tous les deux respecté le règlement mais moi, je ne joue pas, c’est dommage. Bien que je ne sois pas d’accord avec son point de vue sur la vaccination, je respecte sa position. Moi, au départ, j’étais contre aussi."