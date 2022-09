Retraite de Federer: "Nadal n'aurait pas été aussi fort sans Roger", salue Toni Nadal

Toni Nadal, l'oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, s'est exprimé dans le Super Moscato Show pour saluer la fin de carrière de Roger Federer, qui a décidé de prendre sa retraite fin septembre après 24 ans passés sur les courts.

Si Rafael Nadal compte 22 trophées du Grand Chelem dans son palmarès, c'est en partie grâce à Roger Federer. Tel est le constat de Toni Nadal, l'oncle et ancien entraîneur du champion espagnol, après avoir appris la retraite de la légende suisse. "Rafael n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau", a-t-il déclaré jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC, peu après l'annonce de la retraite sportive du Bâlois à l'âge de 41 ans.

"J'ai un sentiment de tristesse, de voir une icône du sport, un des joueurs les plus importants du tennis, qui annonce sa retraite. Cela fait beaucoup d'années que j'ai de l'admiration pour lui, son jeu, qu'on a joué contre lui. Il avait une situation difficile avec son genou, mais c'était un artiste", a salué Toni Nadal.

"La combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe"

"Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau de jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. J'ai un fils qui avait une admiration pour Federer, il attendait qu'il revienne et maintenant on sait que c'est son dernier match. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe", a conclu le coach espagnol, qui a dirigé son neveu jusqu'en 2017.

La rivalité pendant 15 ans entre Roger Federer et Rafael Nadal est assurément l'une des plus belles du monde du sport. Si l'Espagnol est l'incontestable vainqueur aux points de ce combat du siècle qui s'est étendu de 2004 à 2019 (24 victoires à 16), le Suisse a conquis une multitude de coeurs avec son élégance.

Leur dernière opposition remonte à 2019. Roger Federer avait tromphé en demi-finale de Wimbledon, en quatre sets (7-6, 1-6, 6-3, 6-4). Une belle revanche pour le Suisse, qui s'était incliné quelques semaines auparavant à Roland-Garros, là aussi pour une place en finale.