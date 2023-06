Roland-Garros: "Ils définissent le joueur que je suis", les mots forts de Djokovic sur sa rivalité avec Nadal et Federer

Après son sacre à Roland-Garros dimanche, son 23e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic s’est confié sur sa rivalité avec Rafael Nadal et Roger Federer. Avec des mots très forts pour décrire l’impact qu’ont eu l’Espagnol et le Suisse sur sa carrière.

Novak Djokovic n’oublie pas ses deux rivaux historiques. Au moment de devenir seul et unique recordman du nombre de Grand Chelem (23), juste devant Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20), le Serbe a tenu à saluer l’impact qu’ont eu l’Espagnol et le Suisse dans sa carrière. Le N°1 mondial, tout juste auréolé d’un troisième titre à Roland-Garros après sa victoire face à Casper Ruud dimanche, assure qu’il n’aurait jamais pu arriver au sommet s’il n’avait pas croisé le fer avec ces deux autres légendes du tennis.

>> Revivez le sacre de Djokovic à Roland-Garros

"Tout arrive pour une raison, alors je crois qu'ils ont joué un rôle important dans le succès du joueur que je suis aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute, a salué Djokovic sur le plateau de Tennis Channel. La rivalité avec ces deux gars est la plus grosse rivalité que je n’ai jamais eue. Ils définissent le joueur que je suis."

"Je laisse ce type de discussions sur ‘qui est le meilleur’ aux autres"

Dimanche soir, la victoire de Djokovic Porte d’Auteuil a inévitablement relancé l’insoluble débat du GOAT (meilleur joueur de tous les temps). "Je ne veux pas dire que je suis le meilleur parce que ce serait manquer de respect envers tous les grands champions de notre sport au travers des différentes époques, quand le tennis se jouait de façon totalement différente", a tranché le Serbe en conférence de presse.

Épisode 161 - Spécial Roland-Garros : Djokovic XXIII, le GOAT 23:00

"J'estime que tous les grands champions de leur génération ont laissé une immense empreinte, un héritage, et nous ont pavé la route, a-t-il poursuivi face aux médias. Alors je laisse ce type de discussions sur ‘qui est le meilleur’ aux autres. J'ai une très grande confiance en moi et en mes capacités. Ce trophée est une nouvelle confirmation de la qualité du tennis que je suis toujours capable de produire."

Dans trois semaines, à Wimbledon (du 3 au 16 juillet), Djokovic aura l’occasion d’aller chercher son 24e titre du Grand Chelem et de creuser encore un peu l’écart avec ses deux éternels rivaux.