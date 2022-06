Roland-Garros: Mauresmo défend la programmation du choc Nadal-Djokovic en soirée et sur Amazon

Amélie Mauresmo a tenu ce mercredi une conférence de presse à Roland-Garros. La directrice du tournoi parisien a justifié son choix de programmer le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en soirée. L’ancienne joueuse tricolore en a profité pour répondre aux critiques et à sa gestion des diffuseurs.

Au bout de la nuit et d’un peu plus de quatre heures d’un duel spectaculaire, Rafael Nadal a battu Novak Djokovic en quatre manches lors des quarts de finale du tournoi de Roland-Garros (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Diffusé en exclusivité sur Amazon en raison de sa programmation en nocturne, le choc entre les deux stars a suscité la polémique et Amélie Mauresmo a tenu à livrer son ressenti ce mercredi. Dans une intervention prévue lundi mais décalée en raison du contexte autour du match, la directrice du Grand Chelem parisien s’est justifiée.

"C’était difficile, tout le monde le voyait venir. J’ai l’impression qu’il n’y avait pas de bonne solution dans cette histoire-là. Pour le coup toute les autres programmations étaient assez claires, là c’était un petit peu flou, a expliqué la patronne de Roland-Garros. Beaucoup de discussions, beaucoup d’échanges. Tout le monde attendait de savoir la décision. On a tout mis dans la balance. On a essayé de prendre la meilleure ou la moins mauvaise solution. On était dans le gris plus que dans le blanc ou noir."

>> Revivez le fabuleux choc Nadal-Djokovic en direct commenté

Mauresmo a parlé au clan Nadal

Pas du fan à l’idée de jouer en nocturne pour son quart de finale, Rafael Nadal a pourtant livré une prestation incroyable face à son rival serbe. En demi-finale, le Majorquin affrontera Alexander Zverev dans un match, cette fois, disputé dans la journée de vendredi. Là encore, Amélie Mauresmo a nié tout problème avec le clan de l’homme aux 13 sacres à Roland-Garros.

"Je suis en contact avec Carlos Costa, je n’irai pas plus loin. On se parle, je parle avec tout le monde, a enchaîné l’ex-numéro une mondiale. C’est une habitude que j’ai prise dès le début. Et que ce soit positif ou négatif. Il faut assumer les choses puis aller de l’avant. Le champion qu’est Rafa, il nous l’a montré, passe bien au-delà de toutes ces considérations-là."

Mauresmo "a parlé longuement" avec Ernotte

Très vivement critiquée par France Télévisions, forcément déçue du choix de privilégier Amazon pour la diffusion de cette affiche entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, Amélie Mauresmo a tenu à calmer le jeu. Et cela, malgré les propos très virulents de Delphine Ernotte ce mardi lors d’un conseil d'administration. La présidente de France Télévisions s’est dite choquée de voir "privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public". La directrice de Roland-Garros a joué l’apaisement ce mercredi.

"J’ai demandé à la voir mardi martin et on a eu rendez-vous mardi après-midi. Entre temps il y a eu son interview, a raconté Amélie Mauresmo face à la presse. C’est de la communication. Je n’ai aucun problème à aller voir Delphine Ernotte pour expliquer les choses. Je n’ai pas l’habitude de passer par presse interposée. On s’est dit les choses, oui y avait du mécontentement de France Télévisions et je le comprends à 100%. On a parlé longuement. Il y a eu une meilleure compréhension des deux côtés. De notre côté de pourquoi cette sortie de sa part. Et de la sienne pourquoi on a fait ce choix. Cela se règle en face à face. Même si elle était très en colère, je n’ai aucun problème à aller la voir. On se parle, on échange. [….] Au bout de trois quarts d’heure c’était apaisé même si choix leur ne convenait toujours pas. On a pu crever l’abcès."

Et Amélie Mauresmo de rappeler que ce n’est pas son objectif ou celui de la Fédération Française de Tennis de de détériorer les relations avec France Télévisions et que le reste du tournoi de Roland-Garros ferait l’objet d’une co-diffusion entre le service public et Amazon.