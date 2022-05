Roland-Garros: Alcaraz pour bousculer la hiérarchie, la fin d'une époque pour le tennis français... tous les enjeux de l'édition 2022

L'édition 2022 de Roland-Garros sera marquée par le nouvel duel à distance entre Novak Djokovic et Rafael Nadal dans la course au nombre de titres en Grand Chelem, alors que Carlos Alcaraz pourrait perturber les plans des deux stars. Du côté des Français, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon feront leurs adieux au public parisien.

Maître des lieux à Roland-Garros avec 13 titres, Rafael Nadal aura face à lui plusieurs prétendants. Dans sa partie de tableau, il pourrait retrouver le numéro un mondial Novak Djokovic dès les quarts de finale. Tenant du titre, le Serbe avait sorti l'Espagnol l'an dernier au terme d'une demi-finale de légende. La nouvelle pépite Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas tenteront eux de remporter pour la première fois le Tournoi de la Porte d'Auteuil.

Alcaraz pour bousculer Nadal et Djokovic?

Finaliste l'an passé, Stefanos Tsitsipas menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic avant d'être renversé. Le Grec ne pourra pas retrouver l'un des trois autres favoris, et même quatre en comptant Alexander Zverev, avant la finale et se trouve dans la bonne partie du tableau. De son côté, Carlos Alcaraz reste sur un titre au Masters 1 000 de Madrid et à 19 ans, il surfe sur une excellente dynamique. L'Espagnol jouerait potentiellement sa demi-finale contre le vainqueur du quart entre Nadal et Djokovic, à condition d'avoir sorti Zverev au préalable si la logique est respectée jusqu'aux quarts.

Vainqueur du Masters 1 000 de Rome, dernière répétition avant Roland-Garros, Novak Djokovic est redevenu favori à sa propre succession. Après l'épisode rocambolesque de l'Open d'Australie, où il a été exclu du territoire pour des raisons sanitaires, le "Djoker" espère revenir à hauteur de Nadal, avec la conquête d'un 21e titre en Grand Chelem. Rafael Nadal, qui a été battu par Denis Shapovalov à Rome, va devoir composer avec la douleur à son pied gauche. "La question est de savoir si son intensité va me permettre de jouer avec de réelles chances", a expliqué Nadal lui-même.

Meilleure chance française, Gaël Monfils a renoncé en raison d'une gêne au talon droit. Sa compagne Elina Svitolina manque aussi à l'appel, blessée au dos et fatiguée mentalement par l'invasion de son pays, l'Ukraine, par la Russie. Andy Murray, Roger Federer, Matteo Berrettini, Nick Kyrgios, Kei Nishikori, Sofia Kenin et les soeurs Williams ne seront pas présents non plus.

Swiatek favorite, Osaka de retour à Roland un an après la polémique

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek fait office de joueuse à battre. La Polonaise de 20 ans, qui a déjà remporté le tournoi en 2020, est devenue depuis numéro une mondiale, forte d'une série de 28 matchs gagnés d'affilée avec des titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome. En cas de victoire, elle deviendrait la première joueuse sacrée une seconde fois à Roland-Garros depuis que Serena Williams y a décroché son 3e titre en 2015.

Il faudra surveiller aussi cette année le retour de Naomi Osaka, qui avait déclaré forfait en 2021 après une polémique liée à un boycott des médias, elle qui voulait préserver sa santé mentale. Redescendue au 38e rang mondial, la Japonaise défiera Amanda Anisimova dès le premier tour, demi-finaliste à Paris en 2019. Déjà titrée à quatre reprises en Grand Chelem, Osaka n'a jamais remporté Roland-Garros. A noter que Ons Jabeur, tête de série numéro 6, a déjà été éliminée ce dimanche lors du premier tour.

La dernière de Tsonga, des Bleu(e)s en quête d'exploits

Pour le contingent tricolore, le premier tour pourrait être marqué par le dernier match en carrière de Jo-Wilfried Tsonga, qui jouera face à Casper Ruud, tête de série numéro 8. S'il raccrochera à l'issue de la saison, Gilles Simon effectuera lui aussi son dernier Roland-Garros.

Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino pourraient profiter du tournoi pour se faire un nom auprès du grand public. Mannarino avait été battu en début d'année par Nadal lors d'un huitième de finale à l'Open d'Australie. Il n'a jamais rejoint le troisième tour des Internationaux de France en 14 participations mais figure dans le top 70 à l'ATP comme les deux premiers cités. Richard Gasquet, Ugo Humbert, Hugo Gaston, Benoît Paire et Lucas Pouille seront les autres représentants français à suivre.

Si elle atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en début d'année, Alizé Cornet n'a plus accédé à la deuxième semaine de Roland-Garros depuis 2017. La numéro un française (40e à la WTA) essaiera de s'offrir une nouvelle aventure mais cela semble compliqué pour elle et les autres membres du top 100: Caroline Garcia (73e), Océane Dodin (94e), Clara Burel (95e) et Diane Parry (96e).