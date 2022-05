Roland-Garros: la bataille de l’horaire entre Nadal, Djokovic, France TV et Amazon

Le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, mardi à Roland-Garros, est l’un des matchs les plus attendus de la saison. Mais les deux joueurs aimeraient le jouer à des horaires différents, alors que les deux diffuseurs se battent aussi pour récupérer la rencontre.

A quelle heure se jouera le choc Nadal-Djokovic, mardi en quart de finale de Roland-Garros, et par conséquent sur quelle chaîne sera-t-il diffusé? "Le match contre Djokovic pourrait être mon dernier match ici et je préférerais le jouer de jour", a lancé l’Espagnol en conférence de presse, dimanche soir, alors que le Serbe a rappelé son goût pour les matchs "sous les projecteurs" et donc en soirée.

L’organisation du tournoi ne pourra pas satisfaire les deux joueurs et elle fera un autre déçu, parmi les diffuseurs. Avant même que les deux joueurs valident leur ticket pour les quarts de finale, ce dimanche, France Télévisions et Prime Video bataillaient en coulisses pour diffuser la rencontre la plus attendue de la quinzaine.

"Pour l’instant, il semble que ce soir mardi soir"

En principe, c’est le géant américain Amazon qui a le privilège de diffuser la plus belle affiche de la journée lors de la session nocturne, mais France Télévisions garde espoir. "Sans entrer dans des polémiques, je pense que la grande majorité des Français ne comprendraient pas pourquoi le match de la quinzaine ne serait pas en clair sur une chaîne gratuite", a déclaré le présentateur Laurent Luyat, ce dimanche à l’antenne.

"Pour l’instant, il semble que ce soir mardi soir", a-t-il malgré tout ajouté. Juste après la qualification du Majorquin, Prime Video a communiqué sur ses réseaux sociaux au sujet du 59e affrontement entre Nadal et Djokovic, sans dire s'il serait diffusé sur la plateforme.

Alcaraz trouverait "injuste" de jouer encore le soir

De son côté Carlos Alcaraz, qui pourrait hériter de la night session si le choc Nadal-Djokovic n'est pas programmé à cet horaire, a son avis sur la question: "Sincèrement, ça ne me paraîtrait pas juste. J'ai déjà joué deux fois en soirée", a rappelé le joueur de 19 ans après sa victoire contre Karen Khachanov. En appuyant sur l'argument de la récupération. Nadal et Djokovic n'ont disputé qu'une night session chacun dans le tournoi pour l'instant.

La décision revient au final à la FFT et à Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, qui a repoussé de lundi matin à mercredi un point presse auquel étaient invités l'ensemble des médias.

Une façon, peut-être, d'éviter les questions sur ce sujet épineux. Sur l’ensemble de la quinzaine, Mauresmo doit assurer une équité sportive entre les joueurs (donc ne pas programmer toujours les mêmes en soirée) et trouver le meilleur compromis entre la satisfaction des diffuseurs et l’exposition du tournoi. Sacré casse-tête.