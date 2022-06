Roland-Garros: Nadal déjà à l'hôpital pour soigner son pied par radiofréquence

Rafael Nadal s'est rendu ce mardi à Barcelone pour débuter un traitement par radiofréquence sur son pied gauche, qu'il a dû "endormir" pendant le tournoi de Roland-Garros afin de soulager les douleurs causées par le syndrome de Müller-Weiss.

Deux jours seulement après sa victoire à Roland-Garros, Rafael Nadal débute son nouveau traitement. Pour soigner son pied gauche touché par le syndrome de Müller-Weiss, le tennisman espagnol a atterri mardi à Barcelone. Selon les constatations des médias locaux, il s'est rendu dans une clinique réputée pour la médecine de sport, afin de suivre des soins par radiofréquence.

Ce traitement local "va diminuer l'inflammation, mais pas réparer un os abîmé", selon le Dr Jean-Baptiste Courroy, médecin en traumatologie du sport à l’institut Nollet à Paris. "La radiothérapie, c'est un terme générique. Mais ça reste quelque chose de relativement modeste. (...) Quand vous avez un os qui souffre d’une maladie de charge, la seule réponse, c’est de diminuer la charge. Pour un pied, c’est simple: on renforce avec une arche interne, une semelle orthopédique, et on empêche l’appui pendant quelques temps, il n’y a pas le choix", a également expliqué le spécialiste auprès de RMC Sport.

Après le sacre, la controverse

La façon dont "Rafa" soulage ses douleurs au pied gauche secoue le monde du sport depuis dimanche. Après avoir battu Casper Ruud sur le court Philippe-Chatrier, le monstre de la terre battue a admis avoir utilisé de nombreuses "injections d'anésthésiant" pour endormir son pied et jouer.

Le syndrome de Müller-Weiss, qui handicape le Majorquin depuis ses 18 ans, est une pathologie rare affectant l'os naviculaire (situé sur le dos du pied, entre le talus et les os cunéiformes). Dans les cas les plus graves et "chez des sujets sollicitant beaucoup leurs pieds, l'os va se désagréger, s'aplatir, il peut se fragmenter et, à la fin, cela peut évoluer en arthrose avec un raccourcissement de l'arche plantaire", selon Didier Mainard, président de l'Association française de chirurgie du pied et chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de Nancy.

Cette pathologie remet en cause la suite de la carrière de Nadal. "Il est évident que je ne peux pas et que je ne veux pas continuer à jouer dans ces circonstances", a-t-il admis après son 14e sacre à la Porte d'Auteuil.