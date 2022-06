Roland-Garros: les infiltrations de Nadal polémiques mais autorisées dans le tennis

Après le 14e triomphe de Rafael Nadal à Roland-Garros ce dimanche, de nombreuses questions ont été posées sur ses douleurs au pied gauche. L'Espagnol a confié avoir bénéficié de multiples injections au cours du tournoi, qui ne sont pas interdites par les instances du tennis.

Rafael Nadal ne "voulait pas parler" de son pied gauche pendant la quinzaine. Mais après son 14e sacre à Roland-Garros ce dimanche, obtenu en trois sets face à Casper Ruud, de nombreuses questions et interrogations sont revenues en conférence de presse sur l'état physique de l'Espagnol de 36 ans.

"Le moment le plus difficile a été après le deuxième match contre Moutet. Je suis arrivé à l'hôtel je ne pouvais pratiquement plus marcher pour vous dire la vérité. J’avais le médecin avec moi ici, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je crois qu’aucun joueur n’a donné autant de travail au médecin de la fédération espagnole qui est avec moi. J’ai joué avec le pied endormi, il a fallu bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible, a expliqué Rafael Nadal, sur le traitement reçu lors du tournoi parisien. C’est comme ça que j’ai pu jouer, c’est pour ça que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière. Il faut trouver une autre solution."

Nadal va subir un nouveau traitement

Touché au pied gauche depuis plusieurs années par le syndrome de Müller-Weiss, Rafael Nadal a bénéficié d'un traitement qui est autorisé par les instances du tennis. Ces infiltrations de produit anesthésique ne sont donc pas contraires aux règles anti-dopage pratiquées dans le tennis. L'application de ces anesthésiques peut être pratiquée sans limitation "car elle est purement locale, il n'y a pas de diffusion dans le système sanguin", précise le médecin du Racing 92, Olivier Rouillon, interrogé par L'Equipe.

Pour autant, les propos de Nadal ont suscité la polémique, à l'image de la réaction de Thibaut Pinot, opposé à toutes formes d'infiltrations en période de compétition avec le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), à lequel il appartient. "Les héros d'aujourd'hui...", a lancé le Français de 32 ans, en réaction à une phrase de Rafael Nadal, répondant à une question sur le nombre d'injections reçues lors de Roland-Garros. Avec la même blessure et traitement que Nadal, dans son sport, le coureur de la Groupama-FDJ aurait été contraint à l'abandon.

S'il souhaite encore continuer le tennis, Rafael Nadal va désormais suivre un autre traitement par radio fréquence, visant à reproduire l'effet des injections, pour anesthésier la douleur au pied, avec une portée à plus long terme. Au cas échéant, il se résoudra à une nouvelle opération si la première solution ne donne pas satisfaction. Nadal a d'ores et déjà annoncé son intention de disputer Wimbledon (27 juin-10 juillet) cette saison, à condition que son corps le lui permette. Il a promis en revanche de ne plus reproduire le schéma de Roland-Garros, avec de multiples injections pour pouvoir jouer.