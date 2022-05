Roland-Garros: une balle de match sauvée et un énorme combat, Alcaraz a eu très chaud

Carlos Alcaraz s'est fait très peur mais s'est finalement imposé en cinq sets contre Albert Ramos-Vinolas ce mercredi à Roland-Garros (6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4). Le jeune Espagnol, parmi les favoris du tournoi, se qualifie pour le troisième tour.

4h30 de bataille. Pour son deuxième match cette année à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a fait durer le plaisir. Ou le suspense plutôt. Il s’est imposé en cinq sets contre son compatriote Albert Ramos-Vinolas (6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4), pour se qualifier pour le troisième tour du tournoi. Mais Carlos Alcaraz est passé tout près de la catastrophe.

Vu comme un des grands favoris du tournoi parisien, le numéro 6 mondial est très bien entré dans son match: 25 minutes de jeu pour remporter la première manche avec efficacité. C’est ensuite que tout s’est compliqué. Albert Ramos-Vinolas a remporté les deux sets suivants et a même eu une balle de match dans le quatrième set. Mais Ramos-Vinolas a mal négocié sa fin de set et Carlos Alcaraz s’est réveillé. Le prodige de 19 ans a debreaké, est revenu à 5-5 et a poussé son adversaire au 5e set.

Un immense combat

Sauf qu’il a été breaké d’entrée et a même été mené 3-0. Mal embarqué, sous pression, Carlos Alcaraz est pourtant encore une fois revenu au score, reprenant un break d’avance. Encouragé par le public qui scandait son prénom, il s’est finalement imposé après avoir régalé les spectacteurs de quelques points de très très haut niveau.

Vainqueur à Miami, puis à Barcelone et Madrid, Carlos Alcaraz vit une saison exceptionnelle. Au troisième tour, il affrontera la vainqueur du match entre Richard Gasquet et Sebastian Korda.