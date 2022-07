Tennis: après son forfait à Wimbledon, Nadal rassure sur sa fin de saison

Rafael Nadal a dû déclarer forfait pour sa demi-finale à Wimbledon contre Nick Kyrgios, prévue ce vendredi, en raison d’une blessure aux abdominaux. Mais le vainqueur des deux premiers Grands Chelems de la saison devrait faire son retour sur les courts dès cet été.

Rafael Nadal n’aura décidément pas été épargné par les blessures cette saison. Après avoir lutté contre la douleur à Roland-Garros à cause d’une maladie dégénérative au pied (le syndrome de Müller-Weiss), l’Espagnol a été contraint de jeter l’éponge avant de disputer sa demi-finale de Wimbledon ce vendredi contre Nick Kyrgios en raison d’une déchirure abdominale.

"J'ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière. La blessure empire de plus en plus. J'ai pris cette décision parce que je pense que je ne peux pas gagner des matchs de cette façon. Je ne peux pas faire le mouvement normal pour servir", a annoncé le N°4 mondial en conférence de presse.

Nadal: "Dans une semaine, je pourrai jouer du fond du court"

Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros cette année, a donc dit adieu à son rêve de remporter un troisième Grand Chelem de suite. Mais, au regard de ses déclarations ce jeudi en conférence de presse au moment d’annoncer son forfait pour le reste de Wimbledon, il semble plutôt optimiste pour la suite de sa saison.

L’Espagnol estime qu'il ne sera pas guéri avant "trois ou quatre semaines", ce qui ne devrait pas modifier son calendrier. "Je ne peux pas jouer tout de suite, mais dans une semaine je pourrai jouer du fond du court, donc m'entraîner du fond du court, sans servir évidemment", a-t-il détaillé devant les médias.

Si tout se passe bien, il pourrait donc faire son retour à la compétition début août, ce qui lui laisserait amplement le temps de se préparer à l’US Open, prévu du 29 août au 11 septembre.