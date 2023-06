Tennis: après son opération, Nadal écarté des courts au moins cinq mois

Grand absent de Roland-Garros, Rafael Nadal n’est pas prêt de retrouver un court de tennis. Après avoir subi une arthroscopie, l’Espagnol a annoncé son forfait pour les cinq prochains mois. Son dernier match remonte à janvier dernier, c'était pendant l'Open d'Australie.

Plus les années passent, plus Rafael Nadal est touché par les blessures. Absent des courts de tennis depuis sa défaite contre McDonald en janvier dernier durant l’Open d’Australie, l’Espagnol n’a pas pu participer à Roland-Garros, où il a pris l’habitude de régner en maître.

Malheureusement pour les fans de Nadal, ce dernier n’est pas prêt de revenir dans la compétition. Alors qu’il fête aujourd’hui ses 37 ans, le vainqueur de 22 Grand Chelem a subi une arthroscopie dans un hôpital à Barcelone. Une opération ayant pour but de nettoyer les zones fibrosées et dégénérées du tendon. Une ancienne blessure à la hanche gauche a aussi été traitée.

Sur les réseaux sociaux, Nadal a annoncé la durée de son indisponibilité: "Je vais commencer immédiatement une rééducation fonctionnelle progressive et on m'a dit que le processus normal de récupération est de 5 mois, si tout va bien. Une fois de plus, je voudrais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté et que vous m'apportez chaque jour."

"Je ne mérite pas de finir comme ça"

Durant la conférence de presse où il a annoncé son forfait pour Roland-Garros, Nadal estime ne pas mériter de terminer sa carrière "comme ça." S’il compte tout mettre en œuvre pour revenir à la compétition, l’Espagnol a annoncé qu’il y a peu de chances de le voir longtemps dans le circuit: "Quand je serai prêt physiquement, mon vœu est de reprendre et, dans l’année qui vient, j’ai l’espoir de pouvoir jouer, mais je sens que ce sera ma dernière année."

Ce qui est certain, c’est que Nadal n’effectuera pas son retour avant la saison prochaine. À voir s’il sera en capacité d’effectuer un dernier Roland-Garros avant de probablement se retirer du tennis, comme l’a fait Roger Federer il y a quelques mois.