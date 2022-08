Tennis: Djokovic annonce son forfait pour l'US Open, faute de vaccin anti-Covid

Novak Djokovic a annoncé ce jeudi son forfait pour le prochain US Open (29 août-11 septembre). Non vacciné, le Serbe n'est pas autorisé à entrer sur le sol américain.

C'était à craindre au regard de son statut vaccinal. C'est désormais officiel: Novak Djokovic ne participera pas à l'US Open. Ce jeudi, sur Twitter, le joueur serbe a annoncé son forfait pour le Grand Chelem américain. Non vacciné, il ne peut pas se rendre sur le sol américain à cause du protocole sanitaire en vigueur au pays de l'Oncle Sam.

"Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d'amour et de soutien, a réagi le Serbe sur les réseaux sociaux. Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l'esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. A bientôt monde du tennis !"

Il va manquer son deuxième Grand Chelem de la saison pour la même raison

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la principale agence fédérale des Etats-Unis en matière de santé publique, exige toujours d’un voyageur étranger souhaitant entrer aux Etats-Unis qu’il montre la preuve de sa vaccination contre le Covid-19.

Or, Novak Djokovic l’a publiquement reconnu cette année: il n’est pas vacciné, et n’a pas l’intention de se retrousser les manches pour le devenir, quitte à faire une croix sur un possible 22e Majeur, lui qui court après le record absolu chez les hommes, détenu par Rafael Nadal (22). Après l'imbroglio de l'Open d'Australie en début d'année, le Serbe va donc manquer un deuxième Majeur cette saison. Cette fois, il évite au moins de se retrouver bloquer sur le sol américain, comme ce fût le cas en Australie il y a huit mois.