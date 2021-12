Tennis: Djokovic perturbé par le soutien du public en finale de l'US Open

Dans un entretien à l'Equipe ce mercredi, Novak Djokovic est revenu sur sa finale perdue en septembre dernier à l'US Open, face à Daniil Medvedev, le privant du Grand Chelem calendaire. S'il a admis la supériorité de son adversaire, le Serbe ne s'attendait pas à un tel soutien du public.

Novak Djokovic est passé à un match de réaliser le Grand Chelem en 2021. Vainqueur des trois premiers majeurs de la saison, le Serbe a buté sur Daniil Medvedev en finale de l'US Open, où il a été balayé en trois sets. Dans un entretien à l'Equipe ce mercredi, le numéro 1 mondial a reconnu avoir été perturbé... par le soutien des fans.

"Il y a eu aussi un élément concernant l'énergie du jeu. Normalement, quand je rentre sur le court dans les grands matchs, je ne suis pas le favori dans le coeur des spectateurs. Je m'étais préparé à ce genre d'atmosphère, a confié Djokovic. Et là, presque tout le stade était derrière moi! Je l'ai senti dès que je suis rentré sur le court. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été pris au dépourvu. Ce ressenti émotionnel différent a peut-être affecté mon jeu."

Djokovic "pas capable" de gérer la pression

Novak Djokovic a admis néanmoins que Medvedev "a mieux joué" que lui "ce jour-là". "Il était si clair avec son plan de jeu qu'il exécutait à merveille. Honnêtement, il ne m'a pas laissé beaucoup de chances, a reconnu celui qui boucle l'année en tant que numéro 1 mondial."

Pour autant, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem n'a "pas réussi à bien rentrer dans le match". "J'ai perdu d'entrée mon services et puis ç'a été très dur de lui prendre ses engagements, tellement il servait bien, a poursuivi Djokovic. J'étais toujours derrière au score, toujours... Sans parler de la pression du moment. Toute ma carrière, j'ai réussi à la gérer dans les grands moments, mais là, je n'en étais juste pas capable."

Dans la foulée de sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic s'était rendu au Japon, pour disputer le tournoi des Jeux olympiques de Tokyo, où il a craqué face à Alexander Zverev. "Il aurait peut-être été préférable que je n'aille pas aux Jeux avant cet US Open. J'aurais eu plus de réserves en énergie mentale, physique. Je suis allé à Tokyo avec le réservoir à 50%, a estimé Djoko. Le jeu, ça allait mais je marchais déjà sur la réserve (...) Et quand je suis rentré des Jeux, j'étais comme (il souffle)... Je pensais: 'Oh, j'ai besoin de pas mal de temps pour récupérer!'. Mais je n'en avais pas. Il fallait aller à New York. Je n'essaie pas de me trouver des excuses (...). Mais une chose est sûre, je me serais senti mieux préparé à New York si je n'avais pas disputé les JO. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne regrette pas d'y être allé."