Le patron de l'Open d’Australie confiant sur la participation de Nadal et Djokovic

Bien que figurant sur la liste des participants à la première levée du Grand Chelem de la saison, Novak Djokovic avait semé le doute sur sa participation au prochain Open d’Australie en raison des contraintes sanitaires imposées par le tournoi. Craig Tiley, le directeur de l’Open d’Australie, assure aujourd’hui que le Serbe a bien l’intention de se présenter à Melbourne, sans savoir si le n°1 mondial est vacciné, prérequis indispensable pour participer au tournoi. Aucun joueur ne pourra s'aligner sans être vacciné, sauf exemption médicale accordée par les autorités du pays.

Mais à ce stade, un peu moins d’un mois avant le début du tournoi, aucun n’a informé les officiels qu’il avait reçu une exemption. "Tout le monde est vacciné et un petit pourcentage - un très petit pourcentage - aura une exemption médicale, a déclaré Tiley. Ainsi, si un joueur, un supporter ou un employé se trouve sur le site, il est soit vacciné, soit bénéficie d'une exemption médicale approuvée et figure sur le registre australien de vaccination. Cela nous permet d'assurer la sécurité et un niveau de confort supplémentaire sur le site."

L'incertitude plane pour Nadal

Novak Djokovic a refusé à plusieurs reprises de déclarer son statut vaccinal après que le gouvernement de l'État de Victoria a décidé que seuls les joueurs, leur entourage, leur personnel et leurs supporters entièrement vaccinés pourraient assister au premier grand chelem de la saison, du 17 au 30 janvier. "Si Novak se présente à l'Open d'Australie, soit il sera vacciné, soit il bénéficiera d'une exemption médicale, a déclaré M. Tiley. Il a tout à fait le droit de garder cela privé, comme chacun d'entre nous le ferait, quel que soit notre état de santé, c'est son choix. Nous n'allons pas le forcer ou lui demander de divulguer cela."

Craig Tiley s’est dit persuadé que l’Espagnol Rafael Nadal participera lui aussi au tournoi, bien qu'il ait été testé positif au Covid-19, après avoir participé la semaine dernière à un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi. Nadal est depuis rentré chez lui en Espagne, et a déjà exprimé quelques réserves sur sa participation à l’Open d’Australie, avant même de se savoir positif. Avec une préparation écourtée, il n’est pas certain que le Majorquin soit convaincu de devoir jouer ce tournoi à tout prix.