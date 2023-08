Tennis: Federer donne le nom du joueur qui l'a le plus fait souffrir durant sa carrière

Présent à New York, Roger Federer a répondu à une question que beaucoup de fans de tennis se posent, sur son adversaire le plus coriace. Pour lui, Rafael Nadal est l'adversaire contre lequel il a eu le plus de difficultés.

20 titres du Grand Chelem, mais pourtant, toutes les confrontations n'ont pas été faciles pour Roger Federer. Une jeune fille, du Cary Leeds Center (académie de tennis) à New York, lui a posé une question sur le joueur le plus coriace, dans sa carrière. Et en guise de réponse, le Suisse considère que Rafael Nadal est l'adversaire contre lequel il a eu le plus de difficultés, notamment parce que l'Espagnol est un gaucher.

Les deux joueurs se sont affrontés 40 fois et les confrontations directes sont à l'avantage de Nadal : 24 victoires à 16, dont 14 victoires à deux sur la terre battue, surface de prédilection du taureau de Manacor.

Federer passe... à un revers à deux mains

Toujours à New York, les internautes se sont amusés d'une scène assez cocasse : Roger Federer qui pratique un revers... à deux mains. Cela n'a pas manqué de surprendre et de susciter des réactions sur les réseaux sociaux, étant donné que le Suisse a toujours été connu pour l'élégance de son revers à une main.

Après avoir pris officiellement sa retraite en septembre 2022, Roger Federer avait promis de ne pas s'éloigner du monde du tennis. Avec son implication auprès de différentes communautés friands de la balle jaune, que ce soit aux côtés d'enfants ou à Wimbledon, l'impact et la présence du Suisse se font toujours ressentir, même à 42 ans.