Tennis: le numéro 1 mondial Novak Djokovic battu en quarts de finale à Banja Luka

Opposé à son compatriote Dusan Lajovic en quart de finale à Banja Luka, Novak Djokovic s'est incliné en deux sets ce vendredi (6-4, 7-6) après 2h30 de jeu. Le numéro un mondial a notamment manqué 15 balles de break.

À un mois du début de Roland-Garros, Novak Djokovic grimace. Éliminé en huitième de finale à Monte-Carlo la semaine dernière par Lorenzo Musetti, le numéro un mondial a pris la porte dès les quarts ce vendredi à Banja Luka (Bosnie-Hézégovine) en s'inclinant face à son compatriote Dusan Lajovic (70e à l'ATP) en deux sets ce vendredi (6-4, 7-6) après 2h30 de jeu. Le numéro un mondial a notamment manqué 15 balles de break sur 16, dont 11 dans le premier set. Pour la première fois depuis onze ans, le Serbe s'incline face à un compatriote.

Bousculé par Van Assche au tour précédent

Dans la dernière manche conclue au tie-break, Djokovic a laissé échapper trois balles de set à cause de grosses fautes directes. Il n'en fallait pas tant pour que Dusan Lajovic s'engouffre et ne punissent son adversaire. La semaine de "Nole" a été agitée en Bosnie-Herzégovine, puisqu'il a été bousculé par le jeune français Luca Van Assche, âgé seulement de 18 ans, avant de s'en sortir en trois sets et 2h40 de jeu. À cinq semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le "Djoker" aura toutefois l'opportunité de se ressaisir lors des Masters 1000 de Madrid (24 avril-7 mai) et de Rome (8-21 mai).