Tennis: six ans après son frère Carlos, Jaime Alcaraz remporte un tournoi parrainé par Nadal

Jaime Alcaraz, petit frère de Carlos Alcaraz, a remporté un tournoi parrainé par Rafael Nadal chez les moins de 12 ans. L'actuel numéro un mondial avait triomphé dans la même épreuve, en 2016.

D'Alcaraz à Alcaraz. En 2016, une manche du Rafa Nadal Tour, un tournoi de jeunes joueurs se déroulant dans plusieurs villes espagnoles, était remportée par un certain Carlos Alcaraz, alors âgé de 13 ans. Ce dimanche, son petit frère Jaimes pose avec le trophée, après avoir gagné la manche madrilène dans la catégorie des moins de 12 ans.

Les deux frères se sont entraînés ensemble lors d'un double en 2022

Six ans et demi plus tôt, le 16 décembre 2016, l'actuel numéro 1 mondial s'affichait avec le trophée, aux côtés de Rafael Nadal. Lors de ce tournoi, les jeunes joueurs sont répartis en trois catégories, à savoir les moins de 12 ans, de 14 ans et de 16 ans, chez les garçons comme chez les filles. La compétition se déroule au profit de la fondation Rafa Nadal, qui oeuvre en faveur de l'éducation via le sport.

Jaime Alcaraz avait été aperçu dans les travées de Wimbledon il y a quelques semaines pour assister au sacre de son frère face à Novak Djokovic. L'an dernier, une vidéo de lui frappant la balle sur terre battue, en Grèce, avait déjà été massivement relayée et commentée. Un entraînement des deux frères en double n'était pas non plus passé inaperçu, sur le même site. La relève est peut-être déjà assurée, alors que le numéro un mondial n'a que 20 ans.